BILD

Screenforce Days 2022: BILD TV setzt noch stärker auf live

Lothar Matthäus wird WM-Experte für BILD TV in Katar

Neues News-Magazin BILD AM ABEND

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

BILD und der TV- und Video-Vermarkter VISOON haben heute auf den Screenforce Days in Köln die neuen Programmhighlights von BILD TV präsentiert. Die Moderatoren und Sendergesichter gaben in einem Trailer einen Ausblick auf das kommende Programm.

Im Mittelpunkt des Programms von BILD TV steht die von fünf auf 13 Stunden verlängerte BILD LIVE-Strecke, die Montag bis Freitag von 7 bis 20:15 Uhr die Zuschauer über die Top-Themen des Tages rund um Politik, Sport, Show und Service informiert. Auch darüber hinaus setzt BILD TV noch stärker auf Breaking News. Immer, wenn irgendwo was los ist, sind die Reporterinnen und Reporter von BILD ganz nah dran.

BILD LIVE mit bis zu 3,1 Prozent Marktanteil (ZG 14-49)

Top-Marktanteile von bis zu 3,1 Prozent in der Spitze und 1,2 Prozent für den gesamten Sendungsblock von 9-14 Uhr (ZG 14-49, AGF) belegen 10 Monate nach Senderstart den Erfolg bei den Zusehern und spiegeln sich auch in der gesamten Senderquote wider: BILD TV erreicht bei einer AGF-Reichweite von derzeit rund 45 Prozent bis zu 0,6 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe 14-49. Der meinungsstarke Talk VIERTEL NACH ACHT erreicht bis zu 1,9 Prozent der Zuseher. Der Anteil der Zuschauerinnen von BILD TV in der Zielgruppe ist von 31 auf 40 Prozent gestiegen, bei allen von 36 auf 43 Prozent (ZG 3+).

Das News-Magazin um 18:00 Uhr: BILD AM ABEND

In dem neuen News-Magazin BILD AM ABEND greift das Moderationsteam Thomas Kausch und Janina Kirsch ab sofort immer montags bis freitags von 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr die Top-Themen des Tages auf und berichtet über die Schlagzeilen von morgen.

VIP VIP Hurra! Mehr Promi-News mit Céline Behringer

BILD TV taucht zukünftig noch tiefer in die Welt von Glanz und Glamour ein und bietet tiefe und brisante Einblicke in die Welt der Promis und VIPs. Mehr Gossip, mehr Celebrities präsentiert von Kult-Moderatorin Céline Behringer.

WM-Analysen von Lothar Matthäus und Marcel Reif bei BILD TV

Zur Fußball-WM in Katar nehmen Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus und Sportreporter-Legende Marcel Reif für BILD TV in einer täglichen Morningshow die Spiele der Weltmeisterschaft unter die Lupen und analysieren die wichtigsten Momente und Entwicklungen der WM.

Fußballfans können sich bei BILD TV weiter auf den Sonntag freuen. Ab 9 Uhr spricht BILD in Die LAGE DER LIGA, InTORnational und BAYERN INSIDER ausführlich über die wichtigsten Themen rund um Fußball. Am Samstagabend ab 22 Uhr wird es schlagfertig: BILD überträgt in der BILD FIGHT NIGHT spannende Box- und MMA-Kämpfe.

Börsenstars im Trading Battle: LIVE TRADING CUP

Sportlich wird es bei BILD TV zukünftig auch an der Börse. Beim LIVE TRADING CUP dreht sich bei BILD alles um Aktienkurse und Depots. In mehreren Live-Shows treten die besten Trader Deutschlands gegeneinander an und kämpfen um das erfolgreichste Aktiendepot. Nur einer kann gewinnen - und die Zuschauer bei BILD, die die Depots der Spieler rund um die Uhr online verfolgen können. Den Sendetermin des neuen Live-Events wird BILD TV im Herbst 2022 bekannt geben.

Am Donnerstag wird BILD TV grün

Ab Herbst 2022 widmet sich BILD TV jeden Donnerstag dem Thema Nachhaltigkeit. Bei der Mobilität, beim Klima und bei der Ernährung, mitten im Alltag der Menschen, zeigt BILD TV mit seinen Formaten am GREEN DONNERSTAG den Zuschauern, wie sie ihr Leben nachhaltiger gestalten können, um ihren persönlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten.

Mehr Dokus und BILD Originals mit AUTO BILD und COMPUTER BILD

Noch mehr eigene Dokumentationen und Originals stehen bei BILD TV in 2022 auf dem Programm. Und im neuen AUTO BILD Magazin erfahren die Zuschauer die neuesten Trends und erleben einen hautnahen Einblick in Kultfahrzeuge.

Claus Strunz, BILD Chefredakteur TV & Video: "BILD und Live, das ist Erfolg, das haben wir in vergangenen 10 Monaten klar gesehen. Immer, wenn BILD live ist, haben wir die besten Marktanteile. Und deswegen senden wir jetzt 13 Stunden mit BILD live. Dabei setzen wir noch stärker auf Breaking News und vertiefen unsere Berichterstattung mit BILD AM ABEND. Immer, wenn irgendwo was los ist, ist auch bei uns viel los. Unsere Reporterinnen und Reporter sind ganz nah dran, berichten authentisch aus der Ukraine, bieten glamouröse Einblicke in die Welt der Promis, mit Lothar Matthäus und Marcel Reif haben wir eine Top-WM-Mannschaft. Wir produzieren noch mehr eigene Dokumentationen, unsere BILD-Originals. Das alles gibt's bei uns. Das ist BILD TV."

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell