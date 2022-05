BILD-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN - Sonntag, 29.05.2022 um 22:45 Uhr bei BILD TV: "Hilfe, wir können uns unser Leben nicht mehr leisten!"

Berlin (ots) - Der Sender BILD TV hatte am Montag, 16. Mai 2022 mit 0,6 Prozent* in der Zielgruppe 14-49 den besten Tagesmarktanteil seit Senderstart, der sich in dieser Höhe auch in der laufenden Woche widerspiegelt. Zu den Top-Sendungen gehörte die News-Sendung BILD LIVE mit Höchstwerten von 2,3 Prozent, Die meisten Zuschauer wurden mittags um 12.30 Uhr mit 79.000 ...

mehr