"Ein starkes Team - Die Frauen von RB Leipzig": die vierteilige Dokumentation ab Donnerstag bei Sky

Der erste Teil am Donnerstag, 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1

Sky Filmemacher Jürgen Müller und sein Team blicken über die Schultern der ambitionierten Fußball-Frauen und gewähren Einblicke in den Alltag des Teams und der Spielerinnen von RB Leipzig

Frauen-Fußball live: MSV Duisburg - VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Olympiasiegerin Lena Goeßling, Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Hannes Herrmann ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 1

Unterföhring, 22. September 2021 - Die Frauen von RB Leipzig haben viel vor: Als Aufsteiger belegte das Team in der zurückliegenden Spielzeit den dritten Platz in der 2. Bundesliga Nord. In dieser Saison soll mit dem dritten Aufstieg innerhalb von nur fünf Jahren der Sprung in die Bundesliga gelingen.

In der Dokumentation "Ein starkes Team - Die Frauen von RB Leipzig" blickt Sky Sport in der Spielzeit 2021/22 hinter die Kulissen des Frauen-Teams von RB Leipzig. Über die gesamte Saison hinweg werden Sky Filmemacher Jürgen Müller und sein Kamerateam die Spielerinnen des Zweitligisten begleiten. Sky strahlt die Dokumentation in vier jeweils halbstündigen Teilen aus. Die erste Episode ist an diesem Donnerstag um 21.00 Uhr zu sehen.

Mit verkabelten Spielerinnen, emotionale Kabinen-Ansprachen und Bilder aus dem Trainingsalltag bietet die Dokumentation einen authentischen Einblick in das Innenleben eines Teams auf dem Weg zum großen Ziel Bundesliga-Aufstieg. Neben dem sportlichen Verlauf der Saison 2021/22 beleuchten die vier Teile aber vor allem den Alltag der Spielerinnen, die Beruf und Leistungssport miteinander vereinbaren müssen, ihren Weg zum Fußball und auch, wie sie auf ihrem Weg nach oben mit Vorurteilen zu kämpfen hatten.

Begleitet werden unter anderem die 25-jährige Johanna Kaiser, die parallel zum Fußball ihren Master in Psychologie macht. Darüber hinaus werden auch Nina Lange, Victoria Krug und Trainerin Katja Greulich in ihrem Alltag abseits des Trainingsplatzes gezeigt. "Ein starkes Team - Die Frauen von RB Leipzig" blickt über die Schulter der ambitionierten Fußball-Frauen und gewährt so Einblicke in den professionellen Frauen-Fußball.

Der DFB-Pokal der Frauen am Montag live bei Sky

Seit dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm.

Zum Abschluss der 2. Runde überträgt Sky am Montagabend die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Wolfsburg ab 18.15 Uhr live auf Sky Sport 1. Olympiasiegerin Lena Goeßling, Sky Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Hannes Herrmann führen durch den Pokalabend.

