Sky Deutschland

Ryan Reynolds bricht aus: "Free Guy" schon nächste Woche bei Sky und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der Kinoerfolg "Free Guy" bereits ab nächste Woche bei Sky

Die Actionkomödie mit Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi und Joe Keery ab 29. September bei Sky abrufbar

Der Hit mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Sky Q und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

21. September 2021 - Ein wunderbarer Filmspaß schon bald bei Sky: "Free Guy" kommt kurz nach seinem Kinostart bereits nächste Woche zu Sky. Die Actionkomödie, in der Ryan Reynolds als Nebenfigur in einem Videospiel den Ausbruch wagt um seine Welt zu retten, ist ab 29. September mit Sky Q und dem Streamingservice Sky Ticket abrufbar und ab 1. Oktober auf Sky Cinema Premieren auch erstmals im TV zu sehen. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abgerufen werden.

Über "Free Guy":

Ryan Reynolds spielt in dieser absurd-komischen, rasanten Action-Komödie Guy, einen gutmütigen Bankangestellten, der eines Tages dahinterkommt, dass er eigentlich nur eine kleine Randfigur in dem Videogame "Free City" ist. Konfrontiert mit einem Spiel ohne Grenzen beschließt er auf seine ganz spezielle Weise der Held seiner Geschichte zu werden. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung seiner Welt ... In weiteren Rollen zu sehen sind Jodie Comer, Lil Rel Howery und Comedy-Star Taika Waititi.

Facts:

Originaltitel: Free Guy. Regie: Shawn Levy. Drehbuch: Matt Lieberman, Zak Pen. Darsteller: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Camille Kostek. Länge: 101 Min.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell