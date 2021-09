Sky Deutschland

Der Actionhit "The Suicide Squad" bereits ab Anfang Oktober bei Sky und Sky Ticket

Mit "The Suicide Squad" startet der nächste brandaktuelle Topfilm von Warner Bros. bei Sky Cinema

James Gunns explosive Comicverfilmung um die Taskforce X mit Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Daniel Melchior, Michael Rooker, Sylvester Stallone und Viola Davis ab 7. Oktober bei Sky

Der Superhelden-Actionhit mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Ton auf Deutsch und Englisch und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

Unterföhring, 20. September 2021 - Der nächste brandaktuelle Filmhit exklusiv für alle Sky Cinema Kunden: Die neue Comicverfilmung "The Suicide Squad" von James Gunn um die legendären DC-Superschurken kommt bereits am 7. Oktober zu Sky. Superstars wie Margot Robbie, Idris Elba, John Cena und Viola Davis brillieren in dem Action-Spektakel. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in UHD und mit Dolby Atmos Ton in Deutsch und Englisch jederzeit abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Über "The Suicide Squad"

Willkommen in der Hölle - auch bekannt als Belle Reve, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA. Hier sitzen die schlimmsten Superschurken ein und würden alles tun, um wieder rauszukommen - selbst der streng geheimen, zwielichtigen Spezialeinheit Task Force X beitreten. Schon bald begibt sich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Verbrechern auf tödliche Mission, darunter Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratchcatcher II, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin - und natürlich jedermanns Lieblingspsychopathin Harley Quinn. Bis an die Zähne bewaffnet fällt die Bande auf der abgelegenen, von Feinden nur so wimmelnden Insel Corto Maltese ein. Auf ihrem Weg durch den von militanten Widersachern und Guerillas bevölkerten Dschungel lassen sie keinen Stein auf dem anderen. Colonel Rick Flag ist als Stimme der Vernunft mit von der Partie und Amanda Wallers Regierungsspitzel verfolgen jeden Schritt des Selbstmordkommandos. Wie immer gilt: Eine falsche Bewegung bedeutet den Tod. Wer clever ist, würde kein Geld auf dieses Team setzen - nicht auf ein einziges Mitglied.

Facts:

Originaltitel: "The Suicide Squad". Regie und Drehbuch: James Gunn. Darsteller: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Michael Rooker, Viola Davis, John Ostrander, Nathan Fillion, Daniel Melchior, Jai Courtney, Sylvester Stallone, Flula Borg, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, David Dastmalchian. Länge: 132 Min.

