Sky Deutschland

Alles rund ums Golf-Highlight des Jahres: Der Ryder Cup 2020 ab Donnerstag live und exklusiv auf Sky

Unterföhring (ots)

Ab Donnerstag, 23.9. bis Montag, 27.9. sehen Golffans auf Sky Sport 2 neben der Live-Übertragung des kompletten Turniers auch Höhepunkte vergangener Jahre sowie zahlreiche Magazine

Von Freitag bis Sonntag berichtet der Sender mehr als 28 Stunden live von der 43. Auflage des Ryder Cups in Sheboygan, Wisconsin (USA)

Bereits am Donnerstag überträgt Sky die "Opening Ceremony" live

Als Kommentatoren sind Irek Myskow, Gregor Biernath und Adrian Grosser im Einsatz

Täglich von Freitag bis Sonntag eine Featured Group im Livestream auf Sky Q und auf skysport.de

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle Golf-Fans live dabei sein

Unterföhring, 21. September 2021 - Zum mittlerweile 43. Mal findet in dieser Woche mit dem Ryder Cup einer der wohl prestigeträchtigsten Wettbewerbe in der Sportwelt statt. Das alle zwei Jahre ausgetragene Golf-Highlight und Duell zwischen den besten Golfern der USA und denen Europas war letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und wird dieses Jahr nachgeholt. Austragungsort ist Sheboygan in Wisconsin (USA).

Anlässlich des Golf-Highlights des Jahres zeigt Sky auf dem Sender Sky Sport 2 von Donnerstag bis Montag Golfsport nonstop. Im Mittelpunkt der Übertragung steht das diesjährige Turnier, das Sky von Freitag bis Sonntag insgesamt mehr als 28 Stunden live und exklusiv überträgt. Darüber hinaus zeigt Sky die "Opening Ceremony" am Donnerstag live. Die Kommentatoren Irek Myskow, Gregor Biernath und Adrian Grosser führen durch das Geschehen auf dem Golfplatz Whistling Straits.

Das Europäische Team reist als Titelverteidiger von 2018 nach Wisconsin. Angeführt werden Team USA und Team Europa von ihren Kapitänen Steve Stricker und Padraig Harrington. Mit von der Partie sind in diesem Jahr auf europäischer Seite unter anderem der Weltranglistenerste Jon Rahm, Rory McIllroy, Viktor Hovland, Tommy Fleetwood und der Österreicher Bernd Wiesberger. Für die USA gehen unter anderem Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Patrick Canthly und Jordan Spieth an den Start.

Neben den Live-Übertragungen können die Golf-Fans über die Featured Groups sich Golffans auf Sky Sport 2 auf Highlights vergangener Jahre und Magazine im Originalkommentar freuen. Komplettiert wird das Rundum-Ryder-Cup-Angebot bei Sky von Wiederholungen des diesjährigen Turniers.

Featured Groups auch im Livestream auf Sky Q und skysport.de

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit einer exklusiven "Featured Group" auch einen zusätzlichen Live-Stream auf Sky Q und skysport.de an. Bei den "Featured Groups" können die Fans von Freitag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge folgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen des Ryder Cup sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Der Ryder Cup mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Golf-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.

Der Ryder Cup 2020 live auf Sky Sport 2:

Donnerstag:

23.00 - 24.00 Uhr: Opening Ceremony

Freitag:

14.00 - 01.00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 1. Tag

Samstag:

14.00 - 01.00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 2. Tag

Sonntag:

18.00 - 00.15 Uhr: Ryder Cup 2020, der 3. Tag und Siegerehrung

