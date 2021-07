Rainbow Garden Village

Ergebnisse der Freiwilligenarbeit-Umfrage 2021

Klima- und Naturschutzprogramme liegen im Trend

Die größte Informations- und Vergleichsplattform für ehrenamtliche Freiwilligenarbeit im Ausland www.freiwilligenarbeit.de berichtet im jährlich wiederkehrenden Volunteer Report über die Trends der weltweiten Freiwilligendienste und verzeichnet in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg im Engagement für Klima-, Umwelt- und Tierschutzprojekte. Anzunehmender Auslöser hierfür ist neben der Covid-19-Pandemie die "Fridays for Future" Bewegung. Das Interesse, der durch den Menschen verursachte globalen Erwärmung entgegenzuwirken, wächst bei der Zielgruppe für Freiwilligenarbeit stetig. Auch die Beliebtheit der Reiseziele hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert. So ist zu beobachten, dass Afrika nach wie vor sehr gefragt ist, Nordamerika und Ozeanien durch coronabedingte Grenzschließungen Rückgänge zu verzeichnen haben und das Interesse für europäische Länder stark gestiegen ist. Die Gründe für diese Entwicklung liegen zum Einen an den derzeitigen Reisebeschränkungen, zum Anderen am stark wachsenden Klimabewusstsein, das sich mittlerweile durch alle Generationen zieht. Die Auswertung von insgesamt 3155 Volunteer Anfragen seit Anfang 2021 bestätigen den Trend hin zu Naturschutzprojekten. Erste Veranstalter für flexible Freiwilligenarbeit haben bereits auf die starke Nachfrage reagiert und bieten ein breitgefächertes Angebot, um sich weltweit für Klima-, Umwelt- und Tierschutzprojekte zu engagieren. Dabei sind in einer Vielzahl von Ländern Einsatzmöglichkeiten im Naturschutz zwischen zwei Wochen und zwölf Monaten vorhanden. Beliebte Volunteer Destinationen im Wandel der Zeit Im Jahr 2016 zog es die meisten Volunteers vor allem in afrikanische und nordamerikanische Länder. Reiseziele in Asien, Ozeanien und Südamerika folgten mit etwas Abstand und in Europa wollte sich nur ein Zehntel der Freiwilligen engagieren. Am häufigsten wurde der Grund genannt, fremde Kulturen kennenlernen zu wollen. Im Jahr 2021 liegt Afrika nach wie vor im Trend, dicht gefolgt von Europa, das deutlich aufholen konnte. Beliebte Tätigkeitsbereiche der Freiwilligenarbeit im Ausland Zu Beginn der Studie aus 2016 lagen soziale Projekte noch vorne - 33,7% aller Befragten entschieden sich dafür - vs 2021 - in diesem Jahr waren es nur noch 25,1% der Volunteers. Im Gegenzug ist das Interesse an den Bereichen Klima-, Umwelt- und Tierschutz gestiegen. 2016 entschieden sich 15,2% für ein Projekt im Bereich Umweltschutz und 32,2% für den Tierschutz. So ist das Interesse in 2021 gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 im Bereich Umweltschutz um 76,3% gestiegen und der Tierschutz hat um 34,2% zugelegt. Alle Statistiken und weitere Detailinformationen auf freiwilligenarbeit.de: https://bit.ly/3hLpuAu Über Freiwilligenarbeit.de Freiwilligenarbeit.de ist die größte Informations- und Vergleichsplattform zum ehrenamtlichen Engagement im Ausland. Unsere geprüften Partnerorganisationen geben Antworten auf alle Fragen rund um einen Auslandsaufenthalt als Volunteer, unterstützen die freiwilligen Helfer bei der Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz und bringen sie mit den zu ihnen passenden Projekten zusammen. Wir sind ein kleines Team aus begeisterten Reise-Enthusiasten unter der Leitung von Steffen Mayer, Gründer des Volunteering Veranstalters Rainbow Garden Village (RGV). Weitere Informationen: https://www.freiwilligenarbeit.de/presse.html

