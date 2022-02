BildungsChancen gGmbH

BildungsChancen startet die Deutsche Traumhauslotterie

Hamburg/Essen (ots)

Zweite Soziallotterie der BildungsChancen zur Förderung von Bildungsprojekten

Die Gewinner:innen können ein Traumhaus im Wert von einer Million Euro gewinnen

TV-Moderatorin und Innenarchitektin Eva Brenner ist Botschafterin der Lotterie

Ob ein Villa im Grünen, eine Finca auf Mallorca oder ein Penthouse in der Großstadt - für viele derzeit ein unerfüllbarer Traum. Damit endlich jede:r die Chance auf ein Traumhaus hat, hat die BildungsChancen gGmbH die Deutsche Traumhauslotterie ins Leben gerufen. Botschafterin der Lotterie ist die Innenarchitektin und TV-Moderatorin Eva Brenner. Bei der neuen Lotterie gibt es jede Woche die Chance auf ein individuelles Traumhaus im Gesamtwert von einer Million Euro. Gleichzeitig werden durch die Einnahmen gemeinnützige Bildungsprojekte gefördert. Spielen kann man die Traumhauslotterie auf den Plattformen Tipp24 und LOTTO24.

Die Traumhauslotterie ist die zweite Soziallotterie der BildungsChancen

BildungsChancen hatte bereits im März 2020 die Soziallotterie freiheit+ gestartet, die erste deutsche Lotterie, die ihren Fokus in der Förderung von Bildungsprojekten sieht. Im November 2021 hat die BildungsChancen von der staatlichen Lotterieaufsicht die Genehmigung zur Veranstaltung einer zweiten Soziallotterie erhalten. Ergänzend zu freiheit+ kann ab sofort auch bei der Deutschen Traumhauslotterie für bessere Bildung gespielt werden. Initiatoren der Deutschen Traumhauslotterie sind wie auch bei freiheit+ der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer weltweit und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Beide Lotterien wurden von dem Anbieter von Online-Lotterien, ZEAL Network SE, für den Erlaubnisinhaber BildungsChancen entwickelt.

"Wir freuen uns, zusammen eine weitere Soziallotterie auf die Beine gestellt zu haben. Dadurch können nicht nur die glücklichen Gewinner:innen von einem Traumhaus profitieren, sondern auch zahlreiche Bildungsprojekte von finanzieller Förderung. Wir beobachten, dass bei vielen Organisationen das Spendenvolumen stagniert. Soziallotterien werden deshalb immer wichtiger, um gemeinnützige Projekte zu finanzieren", so Dr. Volker Meyer-Guckel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Kuratoriums der BildungsChancen.

Eva Brenner ist Botschafterin der Deutschen Traumhauslotterie

Menschen in Not unterstützen und ein Traumhaus erschaffen: Wer könnte besser zu der Deutschen Traumhauslotterie passen als die deutsche Moderatorin und Innenarchitektin Eva Brenner? Fast 15 Jahre lang war sie unter anderem in der Sendung Zuhause im Glück zu sehen, in der sie zusammen mit ihrem Team Familien in einer Notsituation durch die Renovierung ihrer vier Hände geholfen hat. Aktuell steht sie im ZDF unter anderem für das Duell der Gartenprofis und Mein Zuhause richtig schön vor der Kamera.

Einfaches Spielprinzip, hohe Gewinnchancen und Spenden für einen guten Zweck

Bei der Deutschen Traumhauslotterie haben alle Spielerinnen und Spieler jede Woche die Chance, ihr Traumhaus inklusive Grundstück sowie Baunebenkosten und Extrawünschen im Gesamtwert von einer Million Euro zu gewinnen. Von jedem verkauften Tippschein geht ein Euro in die Förderung von Bildungsprojekten.

Jedes Los hat eine persönliche siebenstellige Losnummer, die individuell angepasst werden kann. Hauptgewinn ist ein Traumhaus im Gesamtwert von einer Million Euro. Auch im zweiten Gewinnrang winkt allen Mitspielenden mit 100.000 Euro ein attraktiver Preis. Darüber hinaus gibt es fünf weitere Gewinnklassen mit Geldpreisen. Die Gewinnchancen sind bis zu 35x höher als auf den Hauptgewinn bei LOTTO 6aus49. Die Ziehung findet jeden Donnerstag um 18 Uhr statt, Annahmeschluss ist 17:30 Uhr. Ein Lotterielos gibt es schon ab 4 Euro.

Dank freiheit+ 7,2 Millionen Euro für Bildungsprojekte

Mit freiheit+ hat die BildungsChancen gGmbH seit dem Start der Lotterie bereits 7,2 Millionen Euro an 157 Bildungsprojekte vergeben. Gefördert werden Projekte der Initiatoren, aber auch zahlreiche Projekte freier Träger. Von den Fördermitteln an freie Träger haben in 2021 unter anderen der Verein Helden e.V. aus Bielefeld, der sich gegen (Cyber)-Mobbing an Schulen einsetzt, sowie die Initiative discovering hands, die blinde Frauen in der Brustkrebsfrüherkennung schult, profitiert. Mit der Traumhauslotterie sollen jetzt noch mehr Projekte unterstützt werden.

Auch der Bildungsbereich ist von der Corona-Krise nicht verschont geblieben. Deshalb hat die BildungsChancen gGmbH 2021 im März noch einmal insgesamt 10.000 Euro schnelle Direkthilfe für zehn von der Corona-Situation besonders stark betroffene Bildungsprojekte zur Verfügung gestellt.

Über die BildungsChancen gGmbH

Die BildungsChancen gGmbH (www.bildungschancen.de) setzt mit ihren beiden Soziallotterien freiheit+ und der Deutschen Traumhauslotterie den Fokus gezielt auf die Förderung von Bildungsprojekten. Gesellschafter sind der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer weltweit und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Mit ihren Förderprojekten will die BildungsChancen gGmbH es Menschen ermöglichen, ihre individuellen Potenziale zu entfalten, was wiederum der gesamten Gesellschaft zugutekommt. Dazu generiert die BildungsChancen gGmbH über ihre beiden Lotterien auf Basis des Glücksspielstaatsvertrags aus den Spielentgelten Fördermittel, die Bildungsprojekten der drei Initiatoren sowie ausgewählten Projekten externer Initiativen zugutekommen.

Original-Content von: BildungsChancen gGmbH, übermittelt durch news aktuell