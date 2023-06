SAT.1

Mission Titelverteidigung! Das deutsche U21-Nationalteam startet am Donnerstag in SAT.1 in die Europameisterschaft

Unterföhring (ots)

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Donnerstag, 22. Juni, in SAT.1 ihre "Mission Titelverteidigung". Vor zwei Jahren holte sich die DFB-Auswahl die EM-Krone. In ihrem Auftaktmatch bei der UEFA U21 EURO 2023 trifft die deutsche Elf auf Israel. SAT.1 überträgt die Partie ab 17:30 Uhr live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Uwe Morawe und Experte Markus Babbel berichtet aus der georgischen Stadt Kutaissi. Mehr Fußball. Mehr EM. Mehr live in SAT.1. Der Sender überträgt neben allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft zusätzlich auch zwei Viertelfinalspiele, beide Halbfinals sowie das Finale der EM live. ProSieben MAXX steigt bereits am heutigen Mittwoch, 21. Juni, in die Live-Berichterstattung von der EM ein und zeigt die Duelle Georgien - Portugal (ab 17:30 Uhr) sowie Rumänien - Spanien (ab 20:35 Uhr). Das "ran Fußball"-Team beim Auftakt: Moderator Max Zielke, Kommentator Franz Büchner und Expertin Rachel Rinast. ProSieben MAXX überträgt insgesamt elf EM-Partien live. Auf ran.de und Joyn können die Zuschauer:innen alle Spiele live verfolgen. Die TV-Übertragungen werden barrierefrei, mit Live-Untertitel und Audiodeskription, gesendet. Die U21-Europameisterschaft live jeweils ab 17:30 Uhr: Donnerstag, 22. Juni, Deutschland - Israel in SAT.1 und auf Joyn Sonntag, 25. Juni, Tschechien - Deutschland in SAT.1 und auf Joyn Mittwoch, 28. Juni, England - Deutschland in SAT.1 und auf Joyn Ab Mittwoch, 21. Juni, alle Spiele auf ProSieben MAXX, ran.de oder Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell