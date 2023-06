SAT.1

Pizza. Pommes. Burger. Wie gut schmeckt günstig? "Der SAT.1 Fastfood-Check!" testet am Donnerstag, 13. Juli, McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co.

Schnell, günstig und auch noch lecker? Jede:r dritte Deutsche ab 18 Jahren besucht laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 mindestens einmal im Monat ein Fastfood-Restaurant und ordert Fritten, Pizza oder Burger*. Aber wie steht es beim Fastfood um Qualität, Geschmack, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit? Der "SAT.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co." stellt am Donnerstag, 13. Juli, um 20:15 Uhr die fünf Fastfood-Giganten McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Domino's und KFC auf den Prüfstand.

Hintergrund: Vielen Deutschen schmeckt es hier - 73 Prozent besuchen mindestens einmal im Jahr ein Fastfood-Restaurant. Dabei legen 83 Prozent der Kund:innen Wert auf einen günstigen Preis*. Doch ist Fastfood wirklich so viel günstiger als die Gerichte in einem "richtigen" Restaurant? Womit lockt die Systemgastronomie ihre Kundschaft und was macht das Konzept Fastfood so erfolgreich? "Der SAT.1 Fastfood-Check!" nimmt Sortiment, Preis, Hygiene, Service, Qualität, Inhaltsstoffe und die Verpackungen von McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Domino's und KFC unter die Lupe.

Neben dem "Fastfood-Check!" zeigt SAT.1 2023 außerdem: "Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co." sowie "Der SAT.1 Online-Check! Amazon, Otto, Zalando & Co.".

"Der SAT.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co." am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

*Quelle: Online-Befragung von forsa im Auftrag von SAT.1.

