Wechsel im Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE

Unterföhring, 27. April 2023. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat heute einen Wechsel im Amt des Finanzvorstands beschlossen: Martin Mildner (53) übernimmt zum 1. Mai 2023 das Amt des Finanzvorstands. Zuletzt war er Finanzvorstand der im MDAX notierten United Internet AG und hatte die Konzerntochter IONOS erfolgreich an die Börse gebracht. Zuvor war Mildner langjähriger General Counsel und M&A-Chef der Hamburger Otto Group, bei der er unter anderem für den Aufbau und die Vorbereitung des im Jahr 2021 erfolgten Börsengangs von About You, einem der erfolgreichsten europäischen eCommerce-Unternehmen, verantwortlich gewesen ist. Begonnen hatte er seine Karriere als Anwalt und Steuerberater zunächst bei KPMG und später als Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, bevor er 2007 auf die Unternehmensseite wechselte.

Ralf Peter Gierig (57), bisher Vorstandsmitglied & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sein Amt heute in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. In den letzten 20 Jahren bei ProSiebenSat.1 hat Ralf Peter Gierig den Finanzbereich maßgeblich geprägt, die Gruppe erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert und vor allem die Finanzierung von ProSiebenSat.1 stabil und langfristig aufgestellt.

Dr. Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Ralf Peter Gierig für seinen langjährigen Einsatz für den Konzern. Er hat unzählige Kapitalmarkt- und Portfoliotransaktionen erfolgreich begleitet und mit seiner Erfahrung und seinem Engagement eine entscheidende Rolle bei der Transformation der ProSiebenSat.1-Gruppe gespielt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Martin Mildner einen ausgewiesenen Finanzexperten und erfahrenen M&A-Manager für uns gewinnen konnten, der sich in einem dynamischen und schnell wachsenden Marktumfeld zuhause fühlt."

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich bedanke mich bei Ralf Peter Gierig für die gute Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute. Gleichzeitig heiße ich Martin Mildner bei ProSiebenSat.1 herzlich willkommen. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung wird er bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie wertvolle Impulse setzen können."

Vor über 20 Jahren kam Ralf Peter Gierig zur ProSiebenSat.1 Group und war in dieser Zeit in unterschiedlichen Finanzführungspositionen tätig. Im Oktober 2016 wurde er Deputy Group CFO und übernahm interimsmäßig sowohl von April bis Mai 2017 als auch von April bis Juni 2019 die Rolle des Finanzvorstands der ProSiebenSat.1 Media SE. Zum 1. Januar 2022 wurde er als Finanzvorstand in den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE berufen.

