Es ist nie zu spät für eine zweite Chance! "The Taste" startet am Mittwoch, 3. Mai, in SAT.1

Manchmal braucht man eine zweite Chance: In der SAT.1-Kochshow "The Taste" kochen Talente, die schon großartige Genüsse auf kleine Löffel gezaubert haben, aber nicht gewinnen konnten, um ihre zweite Chance. Die elfte Staffel "The Taste" startet am Mittwoch, 3. Mai, 20:15 Uhr in SAT.1.

Wer tritt an den Herd? Zum Beispiel Fleischermeisterin und Kochkurs-Leiterin Christa (56, Nienhagen), die in der allerersten Staffel 2013 den vierten Platz erreichte. Oder Küchenchef und Fast-Sternekoch Egor (27, Düsseldorf), der nach Staffel zwei (2014) eigentlich eines Tages als Gastjuror zu "The Taste" zurückkehren wollte. Oder Koch-Azubi Tobi (Zorneding), der in der Jubiläumsstaffel 2022 mit 18 Jahren als bisher jüngste Teilnehmer aller Zeiten entzückte und auch auf Platz vier kam.

Wer kocht sich vielleicht noch mal ins Team vom damaligen Coach? Und wer überzeugt den Neuzugang in der Jury? Sternekoch Nelson Müller war letztes Jahr Gastjuror in der Jubiläumsstaffel von "The Taste" und komplettiert ab Mai die Jury mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. "Letztes Jahr habe ich als Gast die Löffelkreationen der Kochtalente mit melodischen Themen zum Klingen gebracht. Dieses Jahr werde ich vielleicht ganz andere Töne anschlagen ...", so der neue "The Taste"-Coach und leidenschaftliche Musiker.

"The Taste" moderiert von Angelina Kirsch - ab 3. Mai 2023: 7 Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT. 1 und auf Joyn.

