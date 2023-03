SAT.1

Das gab es noch nie. Eminem bei "The Voice Kids"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Das war der absolut coolste Auftritt, den ich bei 'The Voice Kids' je gehört und gesehen habe!" schwärmt Wincent Weiss über die Performance von Emma aus Wien am Freitagabend (24. März, 20:15 Uhr) in der dritten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" 2023. Die 14-Jährige rappt den Eminem-Hit "Mockingbird" und bringt mit ihren unglaublichen Rap- und Gesangskünsten die Coaches völlig aus der Fassung. Besonders Smudo und Michi Beck sind als Hip-Hop-Experten beeindruckt, dass Emma sowohl rappen, als auch singen kann. Smudo: "Eminem ist der größte Rapper der Welt. Seine Songs haben so viele Wörter und die Atmung ist eine Herausforderung." Michi Beck ergänzt: "Es ist eine Wahnsinns-Leistung, diesen Flow zu halten und die Luft zu bewahren. Dann auch noch zu singen und dabei die richtigen Töne zu treffen - spektakulär!"

Auch Lena Meyer-Landrut ist überwältigt und sagt Emma bereits eine glorreiche Zukunft voraus: "Es ist unglaublich beeindruckend, was sie kann. Ich lege meine Hand ins Feuer: Emma wird ein Megastar - ein richtig, gigantischer Riesenstar!" Coach-Kollege Alvaro Soler greift nach Emmas Auftritt berauscht zum Mikro und rappt den Song kurzerhand noch einmal gemeinsam mit ihr auf der Bühne. Er schwärmt: "Ich finde, du klingst international." Doch welcher Coach darf sich in seinem Team über Ausnahmetalent Emma freuen? Und schafft es die 14-Jährige bei "The Voice Kids" 2023 sogar bis zum Titel?

Diese 16 Kids treten am Freitag, 24. März 2023, in der dritten "Blind Audition" an: Julius (11) aus Garbsen, Niedersachsen, mit "Strip" von Lena Yumi (15) aus Verden, Niedersachsen, mit "Fields of Gold" von Sting Lui (8) aus St. Johann im Pongau, Österreich, mit "Whatever" von Cro Roberta (13) aus Madrid, Spanien, mit "Empire State of Mind" von Jay-Z feat. Alicia Keys Avelina (11) aus Berlin, mit "Blank Space" von Taylor Swift Chapter X. (12-15) aus Timmendorfer Strand, Schleswig-Holstein, mit "Punk Rock Song" von Bad Religion Blanche (11) aus Berlin, mit "Reflection" von Disney's Mulan Kiana (12) aus Langenfeld, Nordrhein-Westfalen, mit "Glitzer" von Lina Melanie (14) aus Taxenbach, Österreich, mit "Sk8er Boi" von Avril Lavigne Brianna (14) aus Moravce, Slowenien, mit "Euphoria" von Loreen Mathis & Luis (15 & 14) aus Eltville, Hessen, mit "Wie gemalt" von Wincent Weiss Emma (14) aus Wien, Österreich, mit "Mockingbird" von Eminem Hinweis: Alle Infos zu den Talenten und Fotos zum Download unter: http://presse.sat1.de/thevoicekids "The Voice Kids" Staffel 11 - freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show: #VoiceKids

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell