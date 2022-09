Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA startet Out-of-Home-Werbung im Metaverse ,Decentraland‘

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weiterstadt (ots)

› Als erste Automobilmarke in Deutschland sichert sich ŠKODA einen Platz auf der wachsenden Plattform ,Decentraland‘, einem der aktuell bedeutsamsten Metaversen

› ŠKODA AUTO Deutschland setzt damit auf reichweitenstarke, digitale Out-of-Home-Werbung (OOH) und erschließt neue Zielgruppen

› Freistehendes 3D-Modell des ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV steht im Metaverse zum Entdecken bereit

› Über 1,5 Millionen User nutzen ,Decentraland‘ bereits zur internationalen Kommunikation und um virtuelle Events wie Konzerte oder die ,Metaverse Fashion Week‘ zu besuchen

ŠKODA tritt ab sofort im ,Decentraland‘ auf, einem der aktuell größten und bedeutsamsten Metaversen. Auf der virtuellen Plattform sind bereits heute über 1,5 Millionen User registriert. Als erste Automobilmarke hierzulande nutzt ŠKODA AUTO Deutschland die Chance, Menschen auf der ganzen Welt online neue Produkte wie das ENYAQ COUPÉ iV präsentieren.

Eine globale virtuelle Realität voller Menschen in Form von Avataren. So beschreibt der Autor Neal Stephenson den Begriff ,Metaverse‘ in seinem Science-Fiction-Roman ,Snow Crash‘ von 1991. Damit kam er der heutigen Welt von ,Decentraland‘ und Co. sehr nah. Menschen, Firmen und ganze Länder können darin zum Beispiel Grundstücke erwerben und bebauen. Ein Immobilienunternehmen hat etwa ein virtuelles Gegenstück vom New York Times Square errichtet. Zu den Highlights im ,Decentraland‘ zählen die unterschiedlichsten Events: Zum bisherigen Musikaufgebot gehörten zum Beispiel schon der kanadische Musikproduzent Deadmau5 und Sänger Jason Derulo. Aber auch Styling-Fans wird einiges geboten wie etwa die ,Metaverse Fashion Week‘. Ab sofort gehört auch ŠKODA AUTO Deutschland zur vielfältigen Welt von Decentraland.

Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei ŠKODA AUTO Deutschland, unterstreicht die Bedeutung der neuen Plattform: „Das Metaverse bietet großes Potenzial, wichtige Zielgruppen anzusprechen. Wir wollen diese Chance nutzen und die Menschen auch virtuell mit einem attraktiven Markenauftritt begeistern.“ Im Mittelpunkt steht das neue ENYAQ COUPÉ iV. „Wir freuen uns, als erste Automarke in Deutschland unsere Zielgruppenkommunikation flächendeckend im Metaverse weiterzuführen. Mit unserem Elektro-Flaggschiff haben wir dort gute Chancen, die richtige Zielgruppe zu adressieren“, führt Ungeheuer weiter aus. Die User in ,Decentraland‘ können ein freistehendes digitales 3D-Modell des ENYAQ COUPÉ iV aus nächster Nähe ansehen.

Den ŠKODA Markenauftritt können die Nutzer zu jeder Tag- und Nachtzeit erleben. Für die technische Umsetzung arbeitet das Unternehmen mit dem Düsseldorfer Startup met[ads] zusammen. Dieses ermöglicht die zielgruppengerechte Ansprache. Über den Techstack des Startups aktiviert ŠKODA mehr als 120 Flächen im Decentraland und erreicht so viele User dieses Metaverse. Der Zugriff auf ,Decentraland‘ funktioniert via Computer, Tablet, Smartphone und allen Geräten, die über einen Webbrowser und die technischen Voraussetzungen verfügen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell