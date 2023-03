SAT.1

"Wir werden jetzt Urlaub machen in einem Haus, wo nur Frauen und Kinder sein dürfen" - SAT.1 macht mit Doku-Event "Endlich frei!" zum Weltfrauentag auf Auswege aus häuslicher Gewalt aufmerksam

Unterföhring (ots)

"Ich denke, dass es viel zu viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass hinter dem Schlechten, das passiert, auch etwas Besseres sein kann", sagt Ellie* (40, Gastronomin). Am morgigen Dienstagabend (7. März), um 20:15 Uhr, erzählt sie im SAT.1-Doku-Event "Endlich frei!", wie sie sich und ihre beiden Kinder mit den Worten: "Wir werden jetzt Urlaub machen in einem Haus, wo nur Frauen und Kinder sein dürfen", aus einer lebensbedrohlichen Gewaltbeziehung zu ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Kinder rettete.

In "Endlich frei!", dem SAT.1-Event zum Weltfrauentag, drehen Ellie*, Laura* und Sarah Bora über ihre bestürzenden Geschichten jeweils einen Film. Sie erzählen dokumentarisch nach, was ihnen widerfahren ist - und machen gleichzeitig mit diesen Geschichten Mut. Denn Ellie, Laura und Sarah Bora haben häusliche Gewalt nicht nur erlebt, sie haben sich befreit und überlebt. Im Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen erzählen sie, wie sie es geschafft haben, aus der Gewaltspirale auszubrechen.

"Ich habe mir schon selbst als Kind versprochen, dass ich es mir nicht gefallen lassen werde, wenn ein Mann so mit mir umgeht", sagt Laura* (23, Studentin). Schon als Kind musste sie miterleben, wie ihr Vater ihre Mutter schlug. Als Jugendliche erfuhr sie dann am eigenen Leib brutale Gewalt durch ihren Stiefvater. "Es ist immer besser, zu gehen als zu bleiben", sagt Laura in #EndlichFrei. Sie verließ ihr Zuhause, suchte sich Hilfe bei einer Freundin und in der Schule und zog in ein Frauenhaus. Anderen Betroffenen spricht sie im SAT.1-Doku-Event Mut zu: "Hilfe zu brauchen und sie sich zu suchen, ist nichts Schlimmes oder Peinliches. Ihr seid stark, glaubt mir das. Ihr werdet es schaffen. Alleine."

Und auch Sarah Bora (33), bekannte Musikerin und Unternehmerin, hat häusliche Gewalt erlebt und sich aus ihr befreit. "Ich bin morgens aufgewacht mit dem Gedanken: Hoffentlich mache ich heute nichts falsch. Und ich bin abends eingeschlafen mit dem Gedanken: Ich habe alles falsch gemacht", erinnert sie sich an die Beziehung zu ihrer ersten Jugendliebe. Mit ihrer Geschichte möchte sie in "Endlich frei!" aufklären und ermutigen: "Heute habe ich vor nichts mehr Angst. Ich habe keine Angst mehr davor, dass ich etwas nicht schaffe. Ich bin auf mich selbst stolz, darauf, dass ich - obwohl er mich so kleingehalten und gedemütigt hat - das geschafft habe."

SAT.1 zeigt das Doku-Event "Endlich frei!" am Vorabend des Weltfrauentags, dem morgigen Dienstag, 7. März 2023, um 20:15 Uhr im TV und auf Joyn.

#EndlichFrei in leichter Sprache: Leichte Sprache baut Barrieren ab. Deshalb kann das SAT.1-Event zum Weltfrauentag unter www.sat1.de/barrierefrei auch in leichter Sprache angesehen werden.

Das Hilfetelefon: Ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, gibt es unter der Telefonnummer: 08000 116 016 und www.hilfetelefon.de. Auch Angehörige, Freund:innen und Fachkräfte können sich anonym und kostenfrei an das Hilfetelefon wenden.

Die Frauenhaus-Suche: Auf der Website www.frauenhaus-suche.de können bundesweit Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu Frauenhäusern und Schutzwohnungen gefunden werden. Die konkreten Adressen bleiben aus Schutzgründen anonym.

Produzent von "Endlich frei!" ist FANDANGO. Gefördert wird das Doku-Event vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

*Namen von der Redaktion geändert

