"Jetzt rede ich!" Yvonne Woelke erzählt am Montag in der SAT.1-Nachmittagsshow #VollesHaus, wie Gerüchte über angeblichen Ehebruch ihr Leben auf den Kopf gestellt haben

Hat sie? Oder hat sie nicht? Obwohl Schauspielerin Yvonne Woelke nicht im RTL-Dschungel campierte, hatte sie eine mediale Hauptrolle um die Show. Des Ehebruchs von Katzenberger-Mutter Iris Klein verdächtigt, wurde sie über Nacht zur Frau, über die Deutschland diskutiert. "Jetzt rede ich!" heißt es morgen in #VollesHaus. Yvonne Woelke spricht am Montag, 6. März 2023, ab 16:00 Uhr in der neuen SAT.1-Nachmittagsshow #VollesHaus mit Jochen Schropp und Jasmin Wagner darüber, wie diese Gerüchte ihr Leben auf den Kopf gestellt haben.

Volles Programm in #VollesHaus: Das sind die weiteren Highlights der kommenden Woche:

Am Montag (6. März) ist Ross Antony zu Gast bei Jasmin Wagner und Jochen Schropp. Der Entertainer und Musiker präsentiert seinen neuesten Song und lässt die Zuschauer:innen exklusiv in sein Familienleben blicken. Am Dienstag (7. März) sind Sarah Bora und ihr Mann Eko Fresh in #VollesHaus. Sarah Bora, die sich aus häuslicher Gewalt befreit hat und sich gegen sie stark macht, berichtet davon, wie sie ihre Geschichte für das SAT.1-Doku-Event #EndlichFrei selbst verfilmt hat. Auf der #VollesHaus-Couch nimmt am Mittwoch (8. März) die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor Platz und Schauspieler Mark Keller kommt mit seinen Söhnen zu Besuch. Am Donnerstag (9. März) erwarten Jasmin Wagner und Jochen Schropp Hardy Krüger Jr. und seine Frau Alice Krüger , die offen über ihre vorsorgliche Brust-Amputation spricht. Und am Freitag (10. März) besucht Deutschlands beliebtester Choreograf und Model Bruce Darnell #VollesHaus.

Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

Aktuelle Interviews mit dem "Volles Haus!"-Moderations-Duo Jochen Schropp und Jasmin Wagner finden Sie auf der SAT.1-Presselounge unter presse.sat1.de.

Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: #VollesHaus

