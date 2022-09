SAT.1

"Es gibt noch viel zu sehen"! SAT.1 feiert den Herbst mit mehr als 15 Programm-Starts - und einem Redesign

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"The Taste", "Kannste Regieren?", "Navy CIS: L.A.", "Doc Caro - Einsatz mit Herz", "Hochzeit auf den ersten Blick" - SAT.1 feiert den Herbst mit vielen Programm-Starts in der Prime Time. Allein im September kommen zu den laufenden Programmen wie "The Voice of Germany" und "Zurück in die Schule" zehn große Programm-Starts. Zudem verändert sich das On-Air-Design: Der neue Claim "Es gibt noch viel zu sehen" wird durch ein Redesign stärker betont. Zentrales Element bleibt der farbige SAT.1-Ball.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "SAT.1 geht seinen Weg in diesem Herbst klar weiter. Wir wollen Menschen informieren und unterhalten, die schon einige Lebenserfahrungen gemacht haben und sich zugleich darauf freuen, was ihnen die Zukunft bringt. Darauf fokussieren wir unsere Programme. Diese Ausrichtung wollen wir mit unserem Redesign und unserem neuen Claim unterstützen: ,Es gibt noch viel zu sehen' in SAT.1."

Das SAT.1 der nächsten Wochen im Überblick:

"SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment." läuft am Donnerstag, 1. September 2022, um 20:15 Uhr: In der Sondersendung beziehen Spitzenpolitiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Stellung zu den unaufhörlich steigenden Lebenshaltungskosten.

Das SAT.1-Redesign geht am 1. September 2022 on Air: Mit dem neuen Claim "Es gibt noch viel zu sehen" verändert SAT.1 seine Zuschauer:innen-Ansprache. Auffälligste Veränderungen im Design: Statt bislang sieben Farben bestimmen in Zukunft die Farben Lila und Petrol den SAT.1-Auftritt. Der SAT.1-Ball bleibt hingegen farblich so, wie er ist. Aber er wird mit mehr und mit neuen Logo-Animationen deutlich lebendiger.

"Das große Backen" startet am Sonntag, 4. September 2022, um 17:20 Uhr. Auf die Plätzchen, fertig, Jubiläum: Die erfolgreichste Backshow Deutschlands feiert mit Enie van de Meiklokjes, Bettina Schliephake-Burchhardt und Christian Hümbs die zehnte Staffel mit besonderen Gastjuroren.

"Navy CIS" startet am Dienstag, 6. September 2022, um 20:15 Uhr: SAT.1 zeigt die noch ausstehenden elf Folgen der 19. Staffel des Crime-Dauerbrenners.

"Navy CIS: L.A." startet am Dienstag, 6. September 2022, um 21:15 Uhr: LL Cool J und Chris O'Donnell begeben sich in der 13. Staffel der Crime-Serie wieder auf Verbrecherjagd an der Westküste der USA.

"Der SAT.1 Baumarkt-Check! OBI, HORNBACH, BAUHAUS & Co." läuft am Donnerstag, 8. September 2022, um 20:15 Uhr. Verbraucher:innen sowie Expert:innen testen die fünf großen deutschen Baumarktmarken auf Herz und Nieren: Welcher Markt überzeugt und punktet mit seinen Angeboten, seinen Preisen, bei der Beratung und im Service?

"Der SAT.1 Bio-Check! ALDI, REWE, denns & Co." läuft am Donnerstag, 15. September 2022, um 20:15 Uhr. SAT.1 nimmt die Bio-Produktwelt der wichtigsten Handelsmarken unter die Lupe und erklärt, was Bio mit Tierwohl zu tun hat und wie sich Bio-Eigenmarken vom Discounter vom reinen Bio-Markt unterscheiden.

"The Taste" startet am Mittwoch, 21. September 2022, um 20:15 Uhr in die zehnte Staffel. Kleine Löffel, großartiges Jubiläum: Nach ihrer erfolgreichsten Staffel geht Deutschlands größte Kochshow mit den Spitzenköchen Alexander Herrmann, Frank Rosin, Alex Kumptner und Tim Raue, hochkarätigen Gast-Juror:innen sowie talentierten Hobby- und Profiköch:innen in die zehnte Runde.

"Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" läuft am Donnerstag, 22. September, um 20:15 Uhr: Ein Jahr nach der Bundestagswahl stellen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Fragen einer Schulklasse.

"ran Fußball" läuft am Samstag, 24. September 2022, live ab 17:00 Uhr. #AdiosPiza! Zur großen Verabschiedung des peruanischen Stürmerstars Claudio Pizarro stehen noch mal zahlreiche Bundesliga-Stars im wohninvest Weserstadion auf dem Platz.

"Doc Caro - Einsatz mit Herz" startet am Donnerstag, 29. September 2022, um 20:15 Uhr. "Menschen helfen. Das ist meine DNA.": SAT.1 hat Dr. Carola Holzner alias Doc Caro ein Jahr lang mit der Kamera in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen und im ADAC-Rettungshubschrauber hautnah begleitet und zeigt den Arbeitsalltag der Ärztin aus Leidenschaft in einer 6-teiligen Doku-Reihe.

Das große SAT.1 Familien-Film-Fest steigt am Sonntag, 2. Oktober 2022, ab 10:05 Uhr.Ein Tag für die ganze Familie: Von "Cars", "Die Unglaublichen 2" über "Findet Nemo" bis hin zu "Onward: Keine halben Sachen" bezaubert SAT.1 die Zuschauer:innen mit sechs Blockbustern.

"Hochzeit auf den ersten Blick" startet am Montag, 3. Oktober 2022, um 20:15 Uhr: Zwölf Singles wagen in der neunten Staffel des erfolgreichen Sozialexperiments wieder das legendäre Blind Date im Standesamt.

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" feiert am Dienstag, 4. Oktober 2022, seinen Geburtstag. Die erfolgreichste und langlebigste Morningshow im deutschen Fernsehen wird 35 Jahre alt.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" startet im Oktober am Sonntagvorabend. Zusammenbringen, was zusammen gehört, und Lücken im Leben schließen: Im zehnten Jahr macht sich Julia Leischik mit ihrem Team weltweit auf die Suche nach Menschen, die vermisst werden.

"ran Fußball" läuft am 11. November 2022 in der Prime Time. Die Bundesliga verabschiedet sich live in SAT.1 in die Winterpause.

"Geh aufs Ganze!" kommt im Dezember: Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? "Geh aufs Ganze!" feiert 2022 sein 30-jähriges Jubiläum im deutschen Fernsehen, die erste Folge lief 1992 in SAT.1. Deshalb gehen der Zonk, Zockerkönig Jörg Draeger und Moderator Daniel Boschmann in diesem Jahr noch drei Mal aufs Ganze.

"Promi Big Brother" startet Ende des Jahres: Jubiläum beim großen Bruder: Big Brother lädt wieder prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen unter 24-stündige Beobachtung zu begeben. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren täglich live aus Köln.

"Volles Haus!" startet im Winter 2022/2023: Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderieren die neue SAT.1-Nachmittags-Show "Volles Haus!" - täglich, live und von 16:00 bis 19:00 Uhr. Was erwartet die Zuschauer:innen? Wichtige und unterhaltsame News des Tages, VIP-Geheimnisse, Gäste, Doku-Soaps und das Comeback des klassischen 90er-Jahre-TV-Talks mit Kult-Moderatorin Britt Hagedorn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell