Zimtgebäck aus Blätterteig: "Das große Backen" feiert sein Jubiläum am Sonntag in SAT.1

Unterföhring (ots)

Zehn Jahre, zehn Staffeln und zahlreiche süße Highlights bei "Das große Backen" in SAT.1: Für insgesamt 1.314 Gebäcke wurden 450 Kilogramm Butter, 650 Kilogramm Zucker, 750 Kilogramm Fondant und 10.000 Eier verarbeitet.

In der Jubiläumsstaffel stellen erstmals Gastjuror:innen die Hobbybäcker:innen vor spezielle Herausforderungen. Den Anfang macht am Sonntag, 4. September 2022, um 17:20 Uhr, Paul Hollywood, Juror-Ikone von "Great British Bake-Off": "Ich habe die Ehre, die erste technische Prüfung mit einem meiner Lieblingsrezepte zu stellen: Die Arlette, ein Zimtgebäck aus Blätterteig, sehr schwierig in der Herstellung." Allein die Aufgabenstellung sorgt für große Augen im Backzelt. Hobbybäckerin Stefanie: "Ich bin stolz, dass wir sein Rezept backen dürfen. Aber das ist eine megaheftige Aufgabe zum Start!"

Die Mülheimerin Nina tritt in große Fußstapfen, denn mit Tammy (2019) und Laura (2020) konnten bereits zwei Mülheimerinnen den Goldenen Cupcake in Deutschlands erfolgreichster Backshow gewinnen. Die Flugbegleiterin holt sich ihre Inspirationen zum Backen in den Ländern, die sie beruflich bereist. Ninas Ansage an ihre neun Konkurrent:innen: "Rechnet mit mir, ich werde euch nichts schenken!"

Für die vierfache Mutter Anja "ist einfach Magie in diesem Zelt. Bin ich jetzt wirklich hier?!" Durch ihre Kinder ist die 37-Jährige zum Backen gekommen, mittlerweile besitzt sie sogar zwei Küchen: eine für die Familie und eine nur zum Backen.

Zu den zehn Hobbybäcker:innen zählt auch der gebürtige Syrer Raheem. In seiner Heimat gab es für den Jura-Absolventen keine sichere Zukunft, nun lebt er seit sieben Jahren in Hannover. Das Backfieber hat ihn erst in Deutschland gepackt, mittlerweile begeistert er zahlreiche Follower mit seinen Kreationen. "Früher habe ich nur gekocht und Torten gekauft - aber jetzt backe ich und kaufe keine Torten mehr."

Die zehn Hobbybäcker:innen der 10. Staffel:

Anja (37), 53809 Ruppichteroth, NRW

Anje (43), 18334 Lindholz, Mecklenburg-Vorpommern,

Caterina (28), 73312 Geislingen an der Steige, Baden-Württemberg

Christa (28), 87509 Immenstadt, Bayern

Christian (47), 97440 Werneck, Bayern

Dörte (61), 15827 Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg

Nina (49), 45481 Mülheim an der Ruhr, NRW

Raheem (31), 30655 Hannover, Niedersachsen

Raiko (44), 52525 Waldfeucht, NRW

Stefanie (42), 46399 Bocholt, NRW

Weitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: https://www.sat1.de/tv/das-grosse-backen/kandidaten

"Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in 2022" winkt der "Goldene Cupcake", 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch. Beurteilt werden die süßen Versuchungen von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt, und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres - mit zwei Ausnahmen: In Folge eins und zwei übernimmt Moderatorin Enie van de Meiklokjes auch den Juroren-Job an der Seite von Christian Hümbs.

"Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf https://www.sat1.de/tv/das - grosse - backen sowie Facebook und Instagram.

Im Anschluss der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" steht die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview auf Joyn PLUS+ zur Verfügung.

"Das große Backen", die 10. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions Berlin, ab Sonntag, 4. September 2022, um 17:20 Uhr in SAT.1.

