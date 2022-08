Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Krombacher feiert gelungene Premiere beim Wacken Open Air

Krombach (ots)

Perfektes Bierwetter, feierfreudige Heavy Metal-Fans und ein starkes Line-up: Beim legendären Wacken Open Air (W:O:A) passte am vergangenen Wochenende alles zusammen. Gemeinsam mit mehr als 83.000 Festival-Besucher:innen feierte Krombacher seine erfolgreiche Premiere als Wacken-Partner.

Mit dem auffälligen Krombacher Stammtisch war die beliebte Biermarke auf dem berühmten "holy ground" nicht zu übersehen. Die rund 390 Quadratmeter große Baumstamm-Konstruktion war nicht nur präsent auf dem Infield positioniert, sondern bot auch den besten Blick auf die beiden Hauptbühnen. Eine ausgeklügelte Logistik garantierte die perfekte Bierversorgung auf dem Heavy Metal-Festival: 1,4 km unterirdische Bierleitungen versorgten rund 135 Zapfstellen mit gut gekühltem Krombacher. Weitere 70 Ausschankstellen wurden mit Fassbier bedient. Mehrere mobile Kühlhäuser und Tanks mit jeweils mehr als 240 Hektolitern Fassungsvermögen stellten die Lagerkapazitäten vor Ort. Obwohl großzügig geplant wurde, musste bereits am ersten Festivaltag nachbestellt und weiteres Krombacher Pils für die durstigen Wacken-Fans in den Norden transportiert werden.

Dass Krombacher und Wacken aus Sicht der Fans gut zusammen passen, hatte sich auch bereits im Vorfeld gezeigt: Die limitierten Krombacher Pils 0,5l und 5l Dosen im ikonischen W:O:A-Design waren sowohl im Handel als auch Online-Shop schnell vergriffen.

Der Erfolg beim Wacken Open Air reiht sich in eine großartige Fest(ival)saison für Krombacher ein. Neben dem weiteren großen Metal-Festival Full Force hatte die Brauerei unter anderem beim splash! sowie Melt unter Beweis gestellt, dass Krombacher auch bei Hiphop, Rap und Elektro-Events überzeugt. Mit ihrer starken Präsenz bei Schützenfesten, Konzerten und nationalen sowie lokalen Musik-Festivals, wie beispielsweise KulturPur in Hilchenbach oder dem Biggesee Open Air in Olpe, hat die Krombacher Brauerei in den vergangenen Monaten insgesamt mehr als 1.500 Veranstaltungen erfolgreich bespielt.

