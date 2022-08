SAT.1

SAT.1 schickt Britt Hagedorn, Claudia Effenberg, Meltem Kaptan und Matze Knop bei Jörg Pilawa "Zurück in die Schule"

Echter Schulstress. In der zweiten Folge der SAT.1-Erfolgsshow "Zurück in die Schule" mit Jörg Pilawa (Mittwoch, 31. August 2022, 20:15 Uhr) verpasst Britt Hagedorn, die bereits in der Grundschule die Schulfeste moderierte, die Schulglocke und kommt mächtig zu spät in das "Klassenzimmer". Gemeinsam mit ihren prominenten Mitschüler:innen möchte die Moderatorin die Grundschulprüfung meistern: Claudia Effenberg - hat sich in ihrer Schulzeit ganz besonders in Englisch angestrengt, weil sie in den Lehrer verknallt war. Meltem Kaptan - wurde in der Grundschule von ihrer Mutter in Türkisch unterrichtet und von ihr als faul bezeichnet. Matze Knop - bekam in der Grundschule wegen seiner guten Mathe-Leistung eine extra Förderung. Welche Ausrede hält Britt Hagedorn parat und wie reagiert das strenge Lehrer:innen-Kollegium?

Das ist "Zurück in die Schule"

In der "Sommerschule" wurden die prominenten Schulbank-Drücker:innen von je zwei Nachwuchs-Lehrkräften - echten Grundschüler:innen - auf die große Abschlussprüfung in der Show vorbereitet. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In jeweils zwei Fächern muss mündlich Zeugnis abgelegt werden, bevor es in die finale schriftliche Prüfung geht. Dieses strenge Kollegium aus fünf Grundschullehrer:innen bewertet die Leistung der Stars:

Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst)

Herr Meisenzahl Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst)

Herr Dr. Ziegler aus Baden-Württemberg (Sachkunde)

Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik)

Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde)

"Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment und läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

