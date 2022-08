SAT.1

Kinder fragen. Der Kanzler und Minister:innen antworten. "Kannste Regieren?" läuft am Donnerstag, 22. September, in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Können Politiker:innen so antworten, dass Kinder ihre Antworten verstehen? Ein Jahr nach der Bundestagswahl stellen sich in "Kannste Regieren?" in SAT.1 Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Fragen einer Schulklasse. Olaf Scholz lädt die Kids ins Kanzleramt ein, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach besuchen die Schüler:innen in der Klasse. Wie schlägt sich die Politikprominenz angesichts der unverstellten Kinderfragen? SAT.1 zeigt "Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" am Donnerstag, 22. September 2022, um 20:15 Uhr.

"Kannste Regieren?" ist die Fortsetzung des Polit-Docutainments "Kannste Kanzleramt?": 2021 standen die drei Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet im Fragenhagel der Schüler:innen. Mit Erfolg: "Kannste Kanzleramt?" punktete mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,19 Millionen Zuschauern (Nettoreichweite ab 3 J.). Produziert wird "Kannste Regieren?" von der Redseven Entertainment GmbH, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.

"Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" - am Donnerstag, 22. September 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence; Erstellt: 31.08.2022

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell