SAT.1

Erstklassig! SAT.1 holt mit #ranFussball Tagessieg

11 Millionen Zuschauer bei HSV - Hertha

Unterföhring (ots)

Tagessieger: SAT.1 setzt sich mit 13,6 Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-49 J.) erneut an die Spitze der TV-Quotentabelle. Top- Quote für entscheidendes Duell: Die Live-Übertragung des Bundesliga Relegationsrückspiels zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC erzielt hervorragende 25,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). #ranFussball begeistert am Montagabend insgesamt 11,1 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Hertha BSC feiert mit dem 2:0-Erfolg den Klassenerhalt. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 24.05.2022 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell