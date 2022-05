SAT.1

Wolff-Christoph Fuss freut sich auf "emotionalen Ausnahmezustand"- Alle Bundesliga-Relegationsspiele live in SAT.1

"Momentum-Vorteil liegt klar auf Seite des HSV"

"Vier Spiele, vier ausverkaufte Stadien, vier Mal Tradition - mehr geht nicht", freut sich Wolff-Christoph Fuss. "Die Relegationsspiele werden für tausende Fußballfans ein emotionaler Ausnahmezustand." Der "ran Fußball"-Kommentator berichtet zusammen mit Moderator Matthias Opdenhövel und dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing von den Relegationsspielen der Fußball Bundesliga. SAT.1 zeigt ab Donnerstag alle vier Partien live. "Hertha gegen HSV ist - ein Spiel namens Magath. Es scheint sich ein Kreis zu schließen und Felix Magath spielt vielleicht ein letztes Mal Schicksal für den Hamburger SV", sagt Wolff-Christoph Fuss. "Der Momentum-Vorteil liegt momentan allerdings klar auf der Seite des HSV. Nach vier Siegen und dem gedrehten Spiel in Rostock wird das Team mit breiter Brust auflaufen. Hertha hat dagegen drei Matchbälle vergeben und muss jetzt in die Strafrunde." Das Hinspiel um den letzten verbliebenen Platz in der Bundesliga steigt am Donnerstag, 19. Mai, im Berliner Olympiastadion - und ab 19:30 Uhr live in SAT.1. Ein ähnlich spannendes Aufeinandertreffen zweier Traditionsclubs erwartet Fuss in der Relegation der 2. Liga. "Kaiserslautern und Dresden sind krisengeschüttelt, gehen mit suboptimalen Voraussetzungen in die Relegation. Auf beiden Seiten dürfte es mit dem Selbstvertrauen nicht allzu gut bestellt sein. Dynamo hat kein einziges Spiel in der Rückrunde gewonnen. Der FCK startet mit der Hypothek, den direkten Aufstieg verpasst zu haben und jetzt in die Relegation zu müssen - und das mit einem neuen Trainer." Die Fußball-Festwochen in SAT.1: 19. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation Bundesliga Hertha BSC - Hamburger SV 20. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation 2. Liga 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 23. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation Bundesliga Hamburger SV - Hertha BSC 24. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation 2. Liga Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 3. Juni, ab 18:00 Uhr: U21 EM-Qualifikation Deutschland - Ungarn

