Neue Show fürs neue Jahr. Luke Mockridge moderiert die neue SAT.1-Musikshow "All Together Now"

Unterföhring (ots)

100 Juror:innen, 100 Sekunden und nur eine Chance: In der neuen SAT.1-Musikshow "All Together Now" singen Einzelpersonen oder Duos vor einer Jury aus 100 stimmgewaltigen Künstler:innen und Musiker:innen. In 100 Sekunden müssen die Performer:innen die Jury regelrecht vom Hocker reißen - je mehr aufstehen und mitsingen, desto mehr Punkte gibt es. Moderator Luke Mockridge führt durch die besondere Musikshow, die im nächsten Jahr ins SAT.1-Programm kommt. SAT.1 hat sich die Lizenz für "All Together Now" von der Endemol Shine Group gesichert, produziert wird die Show von Lucky Pics und Endemol Shine Germany in Köln.

SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "In ,All Together Now' wird Musik gefeiert. Das macht Spaß. Die Show ist schnell, voller Lebensfreude und voller Musik und passt somit perfekt zu einem Entertainer wie Luke Mockridge."

Die Zuschauer:innen feiern "All Together Now" weltweit

Die Musikshow "All Together Now" wurde seit 2018 in 14 Länder verkauft und feiert unter anderem in Brasilien, Dänemark, Polen, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Italien große Erfolge. So geht die Musikshow beispielsweise in Italien im Herbst 2021 in die vierte Staffel - moderiert von Michelle Hunziker.

