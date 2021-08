SAT.1

Freundliche Übernahme: SAT.1 wird zu Schmitz.1

Umfangreiche 360°-Kampagne zum Start von "Paar Wars"

Unterföhring

30. August 2021. Das gab es noch nie! Ralf Schmitz übernimmt den Sender und macht SAT.1 zu Schmitz.1. Zum Start seiner ersten neuen Show "Paar Wars" am Freitag, 3. September 2021, erscheint das OnAir-Dauerlogo zum ersten Mal in der Sendergeschichte unter anderem Namen. Darüber hinaus wird die Aktion im Rahmen einer groß angelegten 360°-Kampagne mit verschiedenen Trailer- und Anzeigen-Motiven im TV, digital und auf allen Social-Kanälen sowie off Air begleitet.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Die 'Paar Wars'-Kampagne ist außergewöhnlich, überraschend und ein absolutes Highlight, das in die Umbenennung von SAT.1 für einen ganzen Tag in Schmitz.1 gipfelt. Es hat noch nie ein Künstler den Sender-Namen gekapert. Ralf Schmitz ist für mich der Inbegriff der Impro-Comedy und sein feiner Witz spiegelt sich in jedem Element wider."

Elemente der 360°-Kampagne

Ralf Schmitz auf allen Kanälen: Neben verschiedenen Trailer-Motiven, diversen Werbetrennern, Animated Inserts, Digital-Elementen, Social-Clips und Online-Bannern bewirbt SAT.1 "Paar Wars" in Printanzeigen, auf bundesweiten Plakatflächen mit drei verschiedenen Motiven und Riesenpostern an zehn Standorten (erstmals komplett PVC-frei und zu 50 Prozent aus Altkunststoff und Plastikmüll). Darüber hinaus werden digitale Werbeflächen, z.B. an Bahnhöfen oder in Malls, bespielt sowie Radiospots und Spotify Ads eingesetzt. Verantwortlich für die Kampagne ist das SAT.1-Marketing. Die Kreation erfolgte über Seven.One Creation, die Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group.

Das ist "Paar Wars"

In der ersten neuen SAT.1-Show von Ralf Schmitz "Paar Wars" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Show stellen sich drei ganz unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot einsammeln, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen. Produziert wird "Paar Wars" von der Deutschen ProduktionsUnion derzeit in Köln.

Hashtag zur Show: #PaarWars

Der Freitag am 3. September 2021 in SAT.1 und auf Joyn:

20:15 Uhr: "Paar Wars" mit Ralf Schmitz

23:05 Uhr: "Let the music play - das Hit Quiz" mit Amiaz Habtu

00:00 Uhr: "Let the music play - das Hit Quiz" mit Amiaz Habtu

