Alles einfach auf Sky: Fußball-Legende Claudio Pizarro genießt seine neue Freiheit in vollen Zügen

- Neue Sky Marketingkampagne feiert gemeinsam mit Claudio Pizarro die neue Freiheit auf Sky - Neue Freiheit und Flexibilität für Sky Kunden: Monatliche Kündbarkeit nach 12 Monaten - Sky Chief Marketing Officer Barbara Haase: "Wir setzen auf ungewöhnliches, überraschendes und authentisches Storytelling, das einfach Spaß macht. Pizarro verkörpert die neue Welt von Sky perfekt!" - Breit angelegte Kampagne über alle Kommunikationskanäle hinweg, Start am 31. August

31. August 2020 - Ein perfekter Sommertag, ein Bolzplatz, spielende Kinder, leichtfüßige Bewegungen und jede Menge Spaß: Fußball-Legende Claudio Pizarro genießt nach dem Ende seiner Profi-Karriere die neue Freiheit in vollen Zügen. Der gebürtige Peruaner verkörpert damit perfekt all das, für das Sky ab sofort steht: Alles einfach und das bei voller Flexibilität nach 12 Monaten. Das ist die neue Freiheit bei Sky und die Kernbotschaft der heute startenden Sky Marketingkampagne.

Claudio Pizarro: "Meine neue Freiheit macht einfach Spaß! Und das nutze ich jetzt bewusst und ausgiebig - sei es auf dem Bolzplatz oder vor dem Fernseher mit Sky."

Barbara Haase, Chief Marketing Officer bei Sky Deutschland: "Sky ist einfach, macht Spaß und unsere Kunden sind ab sofort so frei wie nie zuvor. Unsere neue Marketingkampagne vermittelt dieses Lebensgefühl auf ungewöhnliche aber auch authentische Art und Weise. Claudio Pizarro ist ein absoluter Glücksgriff und der perfekte Botschafter für die neue Sky Welt."

Die Story

Wir sehen, wie Kinder laut und leidenschaftlich auf einem Bolzplatz kicken. Pizarro betritt mit Trainingsanzug und Sporttasche den Platz. Aus der Tasche zieht er zum Erstaunen aller Umstehenden aber nicht den erwarteten Fußball, sondern eine Boombox und ein orangenes Gymnastikband. Zu George Michaels Hit "Freedom" tanzt er ausgelassen und leichtfüßig über den Fußballplatz. Denn die Stürmer-Legende ist nach dem Ende seiner aktiven Fußball-Karriere so frei wie nie zuvor. Cut - und wir sehen ihn auf dem Sofa vor dem Bildschirm. Dort erlebt er die neue Freiheit von Sky gleich selbst. Eine Freiheit mit monatlich kündbarem Abo nach nur einem Jahr.

Infos zur Kampagne

Die neue Marketingkampagne wurde inhouse von Sky Creative unter Leitung von Andreas Lechner konzipiert und umgesetzt und wird bis Ende Oktober über alle relevanten Kommunikationskanäle breit eingesetzt. Regie führte der bekannte Werbefilmer Charley Stadler, Kameramann ist der renommierte, preisgekrönte Director of Photography Phedon Papamichael, der unter anderem bei "Walk the Line", "The Monuments Men" oder "The Descendants" mitwirkte. Das Brutto-Media-Budget der Kampagne liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der TV-Spot ist zu sehen unter: https://youtu.be/q6hqb8myHHI

Weitere Eckdaten

- Start: 31. August, Einsatz bis Ende Oktober - 40-sekündiger TV-Spot sowie zwei 30-sekündige Varianten - Weitere Maßnahmen: Print, Radio, POS, Digital OOH, Social Media, Online Video, Display - Konzeption und Umsetzung: Sky Creative - Regie: Charley Stadler - Kamera: Phedon Papamichael - Produktion: oki films

Sky startet neue Ära: mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive für Kunden

- Mehr Flexibilität: Kunden können im Rahmen der neuen Preis- und Paketstruktur nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement wechseln - Mehr inklusive: Kunden erhalten jetzt Sky Q mit Sky Go, brillantem HD und dem kompletten Entertainment Paket als Standard - Mehr Auswahl: Neu- und Bestandskunden wählen aus den gleichen hochkarätigen Programmpaketen - Und alles mit noch mehr exklusiven Inhalten: Sky kündigte kürzlich seine Programmoffensive für eine neue TV Ära an - Verlängerung der Fußball-Bundesliga bis 2025, die Formel 1 exklusiv ab 2021 und ein stark erweitertes Entertainmentangebot

