Unglaublich. In fünf Wochen 218,4 Kilo abnehmen. In der neuen SAT.1-Show "The Biggest Loser - Family Power Couples" machen sich Familien leichter

25. August 2021. Provokation oder Motivation? Bei der ersten Challenge im Camp von "The Biggest Loser - Family Power Couples" geht Schüler Jan (16) seine Mutter Andrea (41) hart an. Denn bereits wenige Minuten nach Beginn der Auftakt-Challenge ist die Wolfenbüttlerin am Ende ihrer Kräfte. "Gib doch auf jetzt. Gib auf jetzt - los," stichelt ihr Sohn. Resignation und Erschöpfung bei Andrea. Enttäuschung und Wut bei Jan. Wirft das Duo bereits in Woche eins hin? In der neuen SAT.1-Show "The Biggest Loser - Family Power Couples" (ab 30. August 2021, montags, 20:15 Uhr) kämpfen Siegeswille, Teamgeist und Motivation ständig gegen den "inneren Schweinehund".

Mit insgesamt 1.912,6 Kilogramm starten acht Eltern-Kind-Duos ins Rennen um den Sieg. Bis zum Finale werden sie im Laufe von fünf Wochen spektakuläre 218,4 Kilo auf Naxos verlieren. Und über sich selbst hinauswachsen - körperlich und mental. Unterstützt werden die Kandidat:innen dabei von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss, Fitness-Coach Ramin Abtin, Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp und Mental-Trainerin Hassina Bahlol-Schröer.

Diese Familien wollen ihr Leben leichter machen:

Andie (47, 97,6 Kilo) und Sohn Shaliek (20, 123,2 Kilo) aus Eislingen

Andrea (41, 127 Kilo) und Sohn Jan (16, 119,2 Kilo) aus Wolfenbüttel

Angelika (48, 98,8 Kilo) und Sohn Marcel (19, 153,7 Kilo) aus Rodgau

Birgit (44, 115 Kilo) und Tochter Fabienne (16, 95,3 Kilo) aus Straubenhardt

Dirk (47, 125,4 Kilo) und Tochter Wobke (18, 146,8 Kilo) aus Rhauderfehn

Manni (55, 129,3 Kilo) und Sohn Lucas (19, 128,7 Kilo) aus Köln

Natalja (47, 106 Kilo) und Tochter Jessica (26, 128,9 Kilo) aus Kastel

Steffi (47, 111,9 Kilo) und Tochter Melina (18, 105,8 Kilo) aus Seevetal

Produziert wird "The Biggest Loser - Family Power Couples" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" ab 30. August 2021, montags um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" Presselounge: Presseinformationen und Bildmaterial zu den Kandidat:innen und Coaches finden Sie auf http://presse.sat1.de/tbl_fpc.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" digital: Weiterführende Informationen sowie Abnehm-Tipps finden SAT.1-Zuschauer:innen während der Sendung über den red button - verfügbar auf jedem Smart-TV - und unter https://www.sat1.de/tv/the-biggest-loser-family-power-couples.

