Kochen dieses Jahr in der SAT.1-Show "The Taste" die Frauen die Männer ab?

"Frisch, saftig, bayerisch" bewertet Spitzenkoch Alex Kumptner die Kalbslende mit Speckknödel an Schwarzbier-Kümmel-Sauce von Marlene (33, aus Bergkirchen bei München). "Von hinten bis vorn durchdacht", lobt Sternekoch Alexander Herrmann den Saiblingskaviar mit blanchierten Erbsen von Tanja (34, aus Leipzig). Gourmet-König Tim Raue ist begeistert vom Hühnerherz-Yakitori im Lauchmantel mit Erbsen-Vanille-Püree und Yuzu-Mayonnaise, das Paula (22, aus Wien) gezaubert hat: "Das hat einfach geschallert!" Und das himmlische Kalb an Heumilch-Schaum und Mairüben-Mousse von Franky (28, aus der Nähe von München)? "Kulinarisch hipsteresk" schmeckt es Koch-Legende Frank Rosin.

Bei "The Taste" kommen die leckersten Kreationen auf kleine Löffel: ab 1. September 2021 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Wer unter den Kandidat:innen es schafft, einen der Koch-Giganten in Blindverkostungen mit kulinarischem Können zu überzeugen, hat die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

Auffällig in diesem Jahr: der höchste Frauenanteil aller Zeiten unter den "The Taste"-Kochtalenten! Nach über 2.000 Bewerbungen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz treten 31 Hobby- und Profiköch:innen bei "The Taste" 2021 gegeneinander an und kämpfen um die 16 begehrten Plätze in den Teams der Spitzenköche. Unter den 31 sind 17 Frauen - so viele wie nie. Ob Stimmungskanone Stefanie (43, aus Innernzell bei Passau): "Mein Löffel schaut scho' sehr rudimentär aus. Aber mia san ja ned bei 'Germany's nicest Spoon', sondern bei 'The Taste'!" Oder Frohnatur Sabine (55, aus Recklinghausen): "Dabei ist alles!" Oder Natalie (29, aus der Nähe von Suhl), "The Taste"-Groupie seit der ersten Staffel. Wer trifft den Geschmack der Coaches? Und wer bringt sie zum Kochen?

"The Taste" wird von Angelina Kirsch moderiert. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

"The Taste": ab 1. September 2021 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"The Taste" exklusiv vorab sehen: Für alle Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist im Anschluss an jede Folge die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"The Taste" digital: Auf https://www.sat1.de/the-taste können die Fans noch tiefer in die Welt von "The Taste" abtauchen: Hier gibt es Infos zu den Kandidat:innen, Highlight-Clips, exklusive Kochvideos, News und Infos rund um die Sendung.

Show-Highlights und große Inspiration auf kleinen Löffeln gibt es auch auf Instagram @thetastesat1 und Facebook @TheTasteGermany. Hashtag: #TheTaste2021.

Zuschauer:innen können während der Sendung über den red button ihrer Fernbedienung u. a. Kochtipps und weitere Infos zur Sendung abrufen - verfügbar auf jedem Smart-TV.

"The Taste"-Presselounge: Auf http://presse.sat1.de/thetaste finden Sie Presse-Infos und Bildmaterial sowie Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.

