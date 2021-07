SAT.1

"Als Spendendirektor werde ich die Herzen und Brieftaschen öffnen."- Ralf Schmitz unterstützt "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala"

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu Gast

Jeder Euro hilft. "Als Spendendirektor werde ich die Herzen und Brieftaschen der Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen", kündigt Ralf Schmitz vor der Spendengala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala", Samstag, 20:15 Uhr, live aus Köln, an. Moderator Daniel Boschmann führt durch die Live-Sendung und spricht sowohl mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als auch mit vielen eingeladenen Hochwasser-Opfern, Helfer:innen und Expert:innen. Für gute Musik sorgen Gregor Meyle, Nico Santos, Alvaro Soler, Adel Tawil und Zoe Wees. In "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" nehmen rund 50 Moderator:innen, Schauspieler:innen, Comedians, Spitzenköche, Sportler, Musiker und weitere Stars die Spenden der Zuschauer:innen für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern unter der Hotline 0800 330 25 20* entgegen. Die prominente Besetzung an den Spendentelefonen: Moderator:innen: Claudia von Brauchitsch, Annemarie und Wayne Carpendale, Christian Düren, Wolff-Christoph Fuss, Stefan Gödde, Charlotte Karlinder, Julia Leischik, Marlene Lufen, Matthias Opdenhövel, Verona Pooth, Jana und Thore Schölermann, Janin Ullmann und Christian Wackert

Gregor Meyle, Nico Santos und Mickie Krause Und: Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt, die Topmodels Alex Mariah Peter und Dascha Carriero, Beziehungs-Experte Markus Ernst, Influencer:in Sarah und Dominic Harrison, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Schriftstellerin Nicole Staudinger und Tanzikone Nikeata Thompson SAT.1 lädt Betroffene, Helfer:innen und Expert:innen in das Publikum der Live-Spendengala ein. Zusätzlich können limitierte Tickets zugunsten der "Aktion Deutschland Hilft" über United Charity ersteigert werden. Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt SAT.1 in der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Spenden sind ab sofort möglich unter www.sat1hilft.de. SAT.1 bietet zu "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Live-Gehörlosenuntertitel (Teletext Seite 149) an. "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" - am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1, produziert von Constantin Entertainment Hashtag zur Spendengala: #DeutschlandHilft Spenden-Hotline: 0800 330 25 20* * Anrufe kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz kann der Preis abweichen

