Auftakt-Hammer: Wolff-Christoph Fuss und Matthias Opdenhövel berichten vom Klassiker Schalke 04 - Hamburger SV am Freitag, 23. Juli, live in SAT.1

Erstes Spiel - Spitzenspiel! SAT.1 und "ran" starten mit dem Klassiker FC Schalke 04 - Hamburger SV in die neue Bundesliga-Saison. Wolff-Christoph Fuss freut sich auf "ein großes Fußballspiel - ligaunabhängig". Der "ran"-Kommentator berichtet gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel und Fieldreporter Matthias Killing am Freitag, 23. Juli, live aus der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Ex-HSV-Keeper René Adler ist als Experte im Einsatz. "ran SAT.1 Fußball" startet seine Vorberichterstattung zum Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff um 19:00 Uhr. Die einstündige "ran Late Night" mit Moderator Max Zielke schließt ab 23:00 Uhr den großen Fußballabend in SAT.1 ab. 13 deutsche Meisterschaften, 108 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit, drei internationale Titel: Ein stärkeres Auftakt-Duell hat die 2. Bundesliga noch nicht gesehen. "Zwei große Traditionsclubs, die für sich den Neuanfang ausgerufen haben. Am Freitag gehen sie die ersten Schritte. Dazu erstmals nach 16 Monaten wieder Fans in der Arena. All das wird ein echtes Erlebnis werden", erklärt Wolff-Christoph Fuss den Reiz des Zweitliga-Starts. Für Schalke 04 und den Hamburger SV gilt nur ein Ziel: Zurück in die Erstklassigkeit! Keine leichte Aufgabe für die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga. Mit Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg gibt es ebenso namhafte wie starke Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsplätze. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München am 13. August und den Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München am 17. August zeigt SAT.1 ebenfalls live und exklusiv im Free-TV.

