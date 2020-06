SAT.1

Claudia Obert, Janine Pink, Matthias Mangiapane und weitere Promis lassen verbal die Hüllen fallen - in "So liebt Deutschland", ab 1. Juli 2020, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1

"Mein erstes Mal mit einer Frau war ein 'einmaliges' Erlebnis, es hat mich nicht erfüllt. Man sagt ja so schön, wer einmal leckt, der weiß, wie's schmeckt - und ich bin dann bei der Männerwelt ziemlich schnell hängengeblieben", bekennt Matthias Mangiapane unumwunden. Der "Promis unter Palmen"-Teilnehmer und weitere Promis wie Claudia Obert, Jürgen Milski, Janine Pink und Desirée Nick lassen in der neuen SAT.1-Sex-Wissensshow "So liebt Deutschland" verbal die Hüllen fallen und geben exklusive Einblicke ins eigene Schlafzimmer - ab Mittwoch, 1. Juli 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Bei manchen Themen bringen sie eigene Erfahrungen mit, wie z.B. Claudia Obert: "Sex im Alter, da kann ich ja mitreden. (...) Bei mir ist mittlerweile jede Stellung eine Seniorenstellung." Oder sie lernen selbst noch dazu, wie Janine Pink: "Also jetzt werden mir grad mal so die Augen geöffnet, wie wenig Männer eigentlich die 'Monika' beherrschen."

Doch nicht nur Promis kommen in "So liebt Deutschland" zu Wort. Die Sex-Wissensshow präsentiert Fakten und Statistiken und beantwortet Fragen* wie: Wieviel Sex haben die Deutschen im Monat? Und wie viele Sexualpartner im Leben? Wie lange dauert das Vorspiel der Deutschen im Schnitt? Welche Rolle spielt Essen vor oder direkt nach dem Akt? Und was ist das absolute No-Go in deutschen Betten? Die intimen Tatsachen wurden in offiziellen Studien erhoben, werden von 100 befragten Menschen aus ganz Deutschland auf der "So liebt Deutschland"-Video-Wall bestätigt, von Expertinnen erläutert und um erstaunliche Ergebnisse aus für die Show beauftragten forsa.-Umfragen** ergänzt. Außerdem gibt es u.a. scharf(machend)e Rezepte, die besten Verhütungsmethoden, Intimfrisuren und Sex-Trends sowie kuriose Sex-Fälle vor Gericht.

Die Folgen im Überblick:

"So liebt Deutschland - Der große Verkehrsbericht": Mittwoch, 1. Juli 2020, 20:15 Uhr "So liebt Deutschland - Alles über unsere Männer": Mittwoch, 8. Juli 2020, 20:15 Uhr "So liebt Deutschland - Alles über unsere Frauen": Mittwoch, 15. Juli 2020, 20:15 Uhr

*Antworten und Zahlen zu ausgewählten Fragestellungen erhalten Sie gern auf Anfrage. **Drei repräsentative forsa.-Umfragen im Auftrag der Produktionsfirma south & browse GmbH. (Basis: 1.000 Erwachsene/1.006 Männer/1.000 Frauen, 18-60 Jahre, Erhebungszeitraum: 07.-12.05.2020.) Hashtag zur Sendung: #SoliebtDeutschland

