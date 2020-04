SAT.1

The Voice Within! Powerstimme Lisa-Marie (15, Hamburg) aus #TeamSasha gewinnt "The Voice Kids" 2020

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Brilliant gesungen. Perfekt performt. Die Bühne gerockt. Und den #VoiceKids-Titel geholt! Lisa-Marie (15, Hamburg) setzt sich in der großen Finalshow am Sonntagabend in SAT.1 durch und gewinnt "The Voice Kids" 2020.

Die fünfzehnjährige Hamburgerin glänzt auf der #VoiceKids-Bühne mit ihrer Einzelperformance des Songs "Without You" von Mariah Carey, behauptet sich nach dem #TeamMatch gegenüber Mitfinalist Marc (13, Lohne/Niedersachsen) und zieht für #TeamSasha in das Zuschauer-Voting ein. Anschließend zeigt die Finalistin mit ihrem zweiten Solo-Song noch einmal, wie viel Stimmgewalt in ihr steckt. Von ihrer Interpretation des Liedes "The Voice Within" von Christina Aguilera sind nicht nur die fünf Coaches hin und weg, die Zuschauer wählen Powersängerin Lisa-Marie live in SAT.1 zur klaren Siegerin der achten Staffel "The Voice Kids".

Gewinner-Coach Sasha strahlt: "Ich bin überglücklich und stolz! Alle Kids waren der Hammer, die Konkurrenz stark, das Niveau extrem hoch. Aber Lisa-Marie hat für Team Sasha verdient gewonnen. Sie hat eine gewaltige Stimme und ist eine wunderbare Person und ein toller Mensch! Herzlichen Glückwunsch liebe Lisa und danke an alle, die für sie gevotet haben!"

Neben ihrem Sieg kann sich Lisa-Marie über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und eine Gastrolle im Musical "Bibi & Tina - Die verhexte Hitparade" freuen.

Bilder aus dem großen Finale und weitere Informationen zu "The Voice Kids" finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Frank Wolkenhauer, Carina Castrovillari Tel. +49 89 9507-1158, -1108 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com Photo Production & Editing Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1126 Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell