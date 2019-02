SAT.1

Sophia Thomalla, Mike Singer, David Odonkor und Oliver Mommsen wollen Luke Mockridge die Revanche bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" in SAT.1 vermiesen

Unterföhring (ots)

Diese sechs Promis wollen Luke Mockridge seine Revanche verderben: Teenie-Star Mike Singer, die Schauspieler Sophia Thomalla und Daniel Donskoy, Tatort-Kommissar Oliver Mommsen, Ex-Nationalspieler David Odonkor und Moderator Thore Schölermann stehen als Team-Kapitäne für die von Luke Mockridge erfundene und produzierte Sport-Event-Show "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" fest und sind bereit, den Fang-Thron zu erobern. Insgesamt treten zwölf Vierer-Teams aus prominenten Anführern, Top-Athleten und Parkour-Profis auf spektakulären Hindernisflächen zum Fang-Wettkampf an.

Tickets für die vier Aufzeichnungen von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" Ende Februar in Köln gibt es unter www.brainpool-tickets.de.

Hintergrund: Mit "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" brachte Luke Mockridge im Dezember 2018 seine erste selbstentwickelte Show als Produzent mit Lucky Pics in SAT.1 on Air. Die Sport-Event-Show wurde direkt für den Grimme-Preis 2019 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Der Auftakt punktete mit starken 11,5 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre)*.

"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" im Frühjahr 2019, freitags, um 20:15 Uhr in SAT.1 *Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.01.2019 Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell