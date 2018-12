Schöner die Pfannen nie klingen! Das weihnachtliche Familientreffen beim "The Taste - Weihnachtsspezial" am Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1

1 weiterer Medieninhalt

"Ihr Köchelein kommet": Die Coaches Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Roland Trettl und Frank Rosin sind in festlicher Weihnachtsstimmung und laden zum großen "The Taste - Weihnachtsspezial". Acht "The Taste"-Allstars aus den vergangenen Staffeln sind dem Ruf der Jury gefolgt. Komplett machen die gemütliche Weihnachtsrunde bekannte Gesichter der "The Taste"-Family: Tohru Nakamura, Gastjuror in Staffel 5, und Léa Linster, festes Jurymitglied in Staffel 1 und 2, dürfen sich als Gastjuroren durch das köstliche Drei-Gänge-Menü der Kandidaten probieren. Zur kulinarischen Bescherung gibt es 10.000 Euro für den guten Zweck, die dann je zur Hälfte vom Gewinnerkandidaten und von seinem Coach gespendet werden. Kandidatin Helena (35, Köchin, Hamburg) aus Team Rosin, Drittplatzierte in Staffel 3, scheint von der familiären Weihnachtsstimmung höchst angetan zu sein. Bei kleineren Streitereien mit Frank Rosin spart sie nicht an Kosenamen: Liebevoll nennt sie Frank 'Hase' und 'Schatzi'. Sie selber realisiert ihre liebliche Stimmung nicht so ganz: "Habe ich 'Schatzi' gesagt? Ehrlich?! [...] Ich würde nicht zu Frank 'Schatzi' sagen. Naja, wenn ich am Kochen bin, dann können manchmal solche Sachen rausrutschen", sagt sie ganz geniert. Ist es eine Taktik, um den Knecht Ruprecht ihres Teams aka Frank Rosin um den Finger zu wickeln? Getreu dem Motto 'Macht hoch die (Glühwein-)Tassen' kommen auch die Coaches ins Christmas-Feeling. Zu Feier des Tages kocht Alexander Herrmann einen Granatapfelglühwein. Mit Frank Rosin trinkt er einen Schluck und sieht dabei einen klaren Vorteil: "Es gibt so Momente, da hat man auch die Möglichkeit, sich situativ durch Alkohol was schön zu saufen. Schau, ich finde dich jetzt zum Beispiel..." "... immer schöner?", unterbricht ihn Frank Rosin und beide brechen in Lachen aus. Ob es bei den beiden noch "besinnlicher" wird? Und wer gewinnt das "The Taste - Weihnachtsspezial"? Und so starten die Teams in das "The Taste - Weihnachtsspezial" am Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1: Team Rot - Cornelia Poletto: Tobias (34, Landshut, Staffel 3, Platz 2), Hansjörg (43, Garmisch-Patenkirchen, Staffel 5, Platz 4) Team Gelb - Alexander Herrmann: Rosina (26, München, Staffel 2, Platz 4), Marco (49, Essen, Staffel 4, Platz 1) Team Blau - Frank Rosin: Helena (36, Hamburg Staffel 3, Platz 3), Michi (28, München, Staffel 5, Platz 6) Team Grün - Roland Trettl: Luisa (29, Villingen-Schwenningen, Staffel 5, Platz 5), Gary (56, Amsterdam, Staffel 6, Platz 1) Das "The Taste - Weihnachtsspezial" läuft am Mittwoch, 12. Dezember 2018 um 20:15 Uhr, in SAT.1. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 89 / 9507-1191 E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

