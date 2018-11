Schicht-Wechsel: Erfolgreiches SAT.1-Experiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" startet am Mittwoch, 2. Januar 2019, um 20:15 Uhr in die zweite Runde

Titel: Plötzlich arm, plötzlich reich - Das Tausch-Experiment; Staffel: 2; Person: Tatjana; Britt Jolig;Alex Jolig; Copyright: SAT.1 / Guido Engels; Fotograf: Guido Engels; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1401452.JPG; Rechtehinweis: Schicht-Wechsel: Erfolgreiches SAT.1-Experiment... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 19. November 2018. Macht Geld glücklich? In den sechs neuen Folgen des Tausch-Experiments "Plötzlich arm, plötzlich reich" gehen in der SAT.1-Prime-Time ab dem 2. Januar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr zwei Familien mit komplett entgegengesetzten finanziellen Mitteln dieser Frage auf den Grund. Jeweils für eine Woche tauschen sie Wohnung, Lebensgewohnheiten und Budget. Eine einschneidende Erfahrung für alle Beteiligten: Während die eine Familie, die normalerweise jeden Cent zweimal umdrehen muss, in das unbeschwerte Leben der Reichen eintaucht, lernt die Oberschicht-Familie die Härten des Lebens an der Armutsgrenze kennen. Mit dabei in der zweiten Staffel von "Plötzlich arm, plötzlich reich" ist auch "Big Brother"-Star Alexander Jolig. Zusammen mit seiner Frau Britt und Tochter Tatjana taucht der gut situierte Unternehmer in die Lebenswelt der alleinerziehenden Mutter Iris und ihrer beiden Kinder ein.

SAT.1-Senderchef Kaspar Pflüger: "Der Mittwochabend steht in SAT.1 seit vielen Jahren für erfolgreichen Reality-Content zum Mitfiebern und Mitfühlen. Diesem Versprechen bleiben wir auch 2019 treu - und zwar von Anfang an." Die erste Staffel von "Plötzlich arm, plötzlich reich" überzeugte 2018 mit Bestwerten von bis zu 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauern. "Plötzlich arm, plötzlich reich" wird produziert von Imago TV Berlin.

"Plötzlich arm, plötzlich reich" - ab 2. Januar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

