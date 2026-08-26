ARD Das Erste

Türmer bei „maischberger“: Keine „Jobgarantie für die Vorsitzenden“ der SPD

Berlin (ots)

Der JuSo-Vorsitzende Philipp Türmer hat seine Kritik an den SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas bekräftigt: „Ich stimme allen zu, die sagen, die Probleme meiner Partei gehen tiefer als irgendwelche Personalfragen. Aber am Ende müssen natürlich schon die Vorsitzenden auch Verantwortung übernehmen, diese Probleme zu lösen“, sagt Türmer in der ARD-Talksendung „maischberger“. Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Für Türmer gilt die Frage der Verantwortung insbesondere für Klingbeil. Bas sei erst einem Jahr SPD-Chefin, Klingbeil aber „ist schon seit fünf Jahren im Amt“.

Auch vor den wichtigen Landtagswahlen im Herbst sei parteiinterne Kritik legitim, erklärte Türmer: „Was wäre die Alternative zu dem, was ich gesagt habe?“ Als JuSo-Vorsitzender könne er keine „Jobgarantie für die Vorsitzenden, völlig leistungslos“ geben. Mit Bas und Klingbeil weiterzumachen „auf jeden Fall immer auf Gedeih und Verderb mit denen? Das wäre die Alternative. Das fände ich aber wirklich verrückt“, sagt der JuSo-Chef bei „maischberger“.

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell