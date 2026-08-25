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"maischberger" am Mittwoch, 26. August 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 26. August 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen:

Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos)
Christoph Ahlhaus (CDU, Bundesverband mittelständische Wirtschaft)
Florence Gaub (Militär- und Sicherheitsexpertin)
Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)
Anna Schneider (Die Welt)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

Reformvorhaben der Bundesregierung und Lage der Wirtschaft
Darüber diskutieren der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer (SPD) und Christoph Ahlhaus (CDU), Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und ehemaliger Bürgermeister von Hamburg.

Hybride Angriffe und die Rolle der NATO
Im Studio die NATO-Forschungsdirektorin Florence Gaub.

Es kommentieren: Der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Chefreporterin Freiheit bei der "Welt" Anna Schneider und der "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro
ARD-Programmdirektion
Kommunikation/PR
Tel: 089/558944 933
E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo
better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087
E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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