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"maischberger" am Mittwoch, 26. August 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen: Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos) Christoph Ahlhaus (CDU, Bundesverband mittelständische Wirtschaft) Florence Gaub (Militär- und Sicherheitsexpertin) Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler) Anna Schneider (Die Welt) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel) Reformvorhaben der Bundesregierung und Lage der Wirtschaft Darüber diskutieren der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer (SPD) und Christoph Ahlhaus (CDU), Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und ehemaliger Bürgermeister von Hamburg. Hybride Angriffe und die Rolle der NATO Im Studio die NATO-Forschungsdirektorin Florence Gaub. Es kommentieren: Der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Chefreporterin Freiheit bei der "Welt" Anna Schneider und der "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

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