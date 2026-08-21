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CAREN MIOSGA am Sonntag, 23. August 2026, um 21:45 Uhr im Ersten

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München (ots)

Das Thema: "Ist die Brandmauer noch zu halten?"

Die AfD könnte bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in zwei Wochen mehr als 40 Prozent erreichen - und ein AfD-Ministerpräsident in Deutschland erstmals möglich werden. Die derzeit regierende CDU liegt in den Umfragen deutlich dahinter - in Sachsen-Anhalt und in bundesweiten Erhebungen. Sind die Entwicklungen in Ostdeutschland Vorboten für die politische Entwicklung im ganzen Land? Haben die etablierten Parteien mit ihrer Politik und dem Festhalten an der Brandmauer zum Aufstieg der AfD beigetragen? Und was würde ein AfD-Wahlsieg für die Bundesregierung und die Demokratie hierzulande bedeuten?

Die Gäste:

Armin Laschet (CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger CDU-Vorsitzender)

Christian Friedel (Schauspieler, Unterstützer der Kampagne "Wahre Heimatliebe ist ...")

Valerie Schönian (Journalistin, ZEIT)

Christian Stecker (Politikwissenschaftler, Technische Universität Darmstadt)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

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