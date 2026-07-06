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Weniger Vorschriften, schnellere Genehmigungen: Kann Berlins neues Bau-Gesetz die Wohnungskrise lösen?

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Velburg (ots)

Berlin will das Bauen radikal vereinfachen: niedrigere Baustandards, schnellere Genehmigungen und weniger Bürokratie sollen den Wohnungsbau wieder ankurbeln. Das neue „Einfach-Bauen-Gesetz“ sieht unter anderem vereinfachte Regeln bei Schallschutz, Dachausbau und Genehmigungsverfahren vor. Ziel bleibt der Bau von jährlich 20.000 Wohnungen – ein Ziel, das Berlin bislang nie erreicht hat.

Die Richtung der Reform ist grundsätzlich nachvollziehbar. Schließlich scheitern viele Bauvorhaben heute nicht am eigentlichen Bauen, sondern an langwierigen Prozessen zwischen Planung und Baustart. Die entscheidende Frage lautet jedoch, ob vereinfachte Vorschriften allein ausreichen, um die strukturellen Probleme des Wohnungsbaus zu lösen.

Weniger Bürokratie ist grundsätzlich der richtige Ansatz

Kaum eine Branche kennt die Folgen langwieriger Genehmigungsprozesse so gut wie die Bauwirtschaft. Zwischen der ersten Projektidee und dem tatsächlichen Baustart vergehen häufig Monate oder sogar Jahre. In dieser Zeit steigen Finanzierungskosten, Baupreise verändern sich und Projekte verlieren an Wirtschaftlichkeit.

Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Vereinfachung von Verfahren grundsätzlich zu begrüßen. Wenn Genehmigungen schneller erteilt werden, Standards vereinheitlicht werden und Verwaltungsabläufe effizienter funktionieren, kann das Bauprojekte tatsächlich erleichtern.

Auch die stärkere Digitalisierung von Prozessen ist ein sinnvoller Schritt. Noch immer arbeiten viele Behörden mit aufwendigen Abläufen, die nicht selten zu Verzögerungen führen. Moderne Verfahren können hier helfen, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und Abstimmungen zu vereinfachen.

Die größten Hindernisse liegen oft vor der Baustelle

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die eigentlichen Ursachen der langen Verfahrensdauern durch das neue Gesetz tatsächlich beseitigt werden.

In der Praxis sind es häufig nicht einzelne Bauvorschriften, die Projekte ausbremsen. Vielmehr sorgen Umweltgutachten, Artenschutzprüfungen, Emissionsschutz, nachbarrechtliche Einwendungen und umfangreiche Abstimmungsprozesse dafür, dass Vorhaben nur langsam vorankommen.

Gerade in Ballungsräumen wie Berlin treffen zahlreiche Interessen aufeinander. Neben Fachbehörden sind oftmals Anwohner, Umweltverbände, politische Gremien und weitere Beteiligte in Entscheidungen eingebunden. Jeder zusätzliche Verfahrensschritt kostet Zeit.

Deshalb reicht es nicht aus, einzelne Standards zu vereinfachen, wenn die zentralen Zeitfresser unangetastet bleiben. Viele Projekte werden auch künftig umfangreiche Prüfungen durchlaufen müssen, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen werden kann.

Der Bauturbo zeigt die Grenzen neuer Regelungen

Ein Blick auf bestehende Beschleunigungsinstrumente macht deutlich, wie schwierig die Umsetzung in der Praxis sein kann. Mit dem sogenannten Bauturbo existieren bereits heute Möglichkeiten, bestimmte Projekte schneller voranzubringen.

Die Erfahrungen damit fallen jedoch gemischt aus. Während einige Kommunen die vorhandenen Spielräume aktiv nutzen, werden sie andernorts nur sehr zurückhaltend angewendet. Häufig stehen politische Abwägungen, zusätzliche Abstimmungen oder die Sorge vor Präzedenzfällen einer konsequenten Nutzung entgegen.

Das zeigt ein grundlegendes Problem: Selbst die besten gesetzlichen Instrumente entfalten nur dann Wirkung, wenn sie vor Ort tatsächlich angewendet werden. Zwischen rechtlicher Möglichkeit und praktischer Umsetzung besteht oft eine erhebliche Lücke.

Reichen einfachere Regeln für 20.000 Wohnungen pro Jahr?

Die Berliner Landesregierung verfolgt mit dem Gesetz ein nachvollziehbares Ziel. Mehr Wohnraum wird dringend benötigt, und schnellere Verfahren können einen wichtigen Beitrag leisten.

Ob dadurch allerdings tatsächlich jährlich 20.000 neue Wohnungen entstehen, erscheint fraglich. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass der Wohnungsbau von deutlich mehr Faktoren abhängt als von einzelnen Bauvorschriften. Hohe Baukosten, lange Planungszeiträume, knappe Flächen und komplexe Genehmigungsverfahren bleiben weiterhin große Herausforderungen.

Zudem lassen sich viele Verzögerungen nicht allein durch neue Gesetze beseitigen. Entscheidend ist, wie Behörden, Bezirke und politische Entscheidungsträger die vorhandenen Möglichkeiten nutzen und ob Verfahren tatsächlich konsequent beschleunigt werden.

Zwischen Hoffnung und Realität

Das Berliner Einfach-Bauen-Gesetz setzt an einigen der richtigen Stellen an. Weniger Bürokratie, vereinfachte Verfahren und eine stärkere Digitalisierung können dazu beitragen, Projekte schneller auf den Weg zu bringen.

Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt werden sollten. Die zentralen Ursachen langer Verfahrensdauern – Gutachten, Abstimmungsprozesse, Einwendungen und komplexe Genehmigungsabläufe – werden auch künftig eine wichtige Rolle spielen.

Deshalb dürfte das Gesetz den Wohnungsbau zwar unterstützen, die Wohnungskrise jedoch kaum im Alleingang lösen. Ob tatsächlich mehr gebaut wird, entscheidet sich am Ende nicht nur im Gesetzestext, sondern vor allem in der täglichen Praxis der Verwaltungen und Genehmigungsbehörden.

Über Dr. Peter Burnickl:

Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.

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