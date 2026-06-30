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Radikaler Subventionsabbau droht: Wie clevere Bauherren den Energie-Preis-Schock durch smarte Planung einfach umgehen

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Velburg (ots)

Der drohende Kahlschlag bei staatlichen Förderungen sorgt bei vielen Bauherren für Entsetzen: Unionsfraktionschef Jens Spahn plant eine pauschale Kürzung aller Subventionen um fünf Prozent. Dieser drastische Schritt trifft genau die sensibelsten Bereiche, von den milliardenschweren Zuschüssen zum Strompreis bis hin zur wichtigen Gebäudeförderung für den Heizungstausch. Wer sich beim Hausbau jetzt noch blind auf staatliche Gelder verlässt, riskiert eine unkalkulierbare Kostenfalle.

Die Zeiten der großzügigen staatlichen Gießkanne sind vorbei – wer heute baut, muss sich energetisch radikal unabhängig machen. Nachfolgend lesen Sie, wie man den Energie-Preis-Schock durch smarte Gebäudeplanung umgeht und sich vor künftigen Förder-Streichungen effektiv schützt.

Mieter rechnen warm, Vermieter verdienen kalt

Viele Diskussionen über Energieeffizienz konzentrieren sich auf technische Kennzahlen oder gesetzliche Vorgaben. Für die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie ist jedoch eine andere Perspektive entscheidend: die des Mieters.

Mieter orientieren sich in erster Linie an der Warmmiete und der Anzahl der Zimmer. Die exakte Wohnfläche spielt bei der Entscheidung häufig eine deutlich geringere Rolle. Für Vermieter ergibt sich daraus eine wichtige Konsequenz: Hohe Nebenkosten begrenzen den Spielraum bei der Kaltmiete.

Jeder Haushalt verfügt über ein bestimmtes Budget für das Wohnen. Steigen die laufenden Energiekosten, bleibt entsprechend weniger Spielraum für die eigentliche Miete. Ineffiziente Heizsysteme oder hohe Betriebskosten können deshalb die Ertragskraft einer Immobilie unmittelbar beeinträchtigen. Wer langfristig erfolgreich vermieten möchte, sollte daher nicht nur die Investitionskosten betrachten, sondern vor allem die Auswirkungen auf die monatliche Gesamtbelastung der Bewohner.

Wärmepumpen sind effiziente Stromheizungen

Die Wärmepumpe gilt derzeit als zentrale Technologie der Energiewende im Gebäudesektor. Tatsächlich kann sie unter den richtigen Voraussetzungen sehr effizient arbeiten. Dennoch bleibt ein wesentlicher Fakt bestehen: Wärmepumpen basieren auf Strom.

Damit hängt ihre Wirtschaftlichkeit unmittelbar von der Entwicklung der Strompreise ab. Gleichzeitig funktionieren sie besonders gut in Gebäuden, die auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sind. Bei älteren Bestandsimmobilien können zusätzliche Investitionen erforderlich werden, um diese Voraussetzungen überhaupt zu schaffen.

Deshalb sollte die Entscheidung für oder gegen eine Wärmepumpe immer auf einer individuellen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beruhen. Fördermittel können die Investition erleichtern, ersetzen jedoch keine fundierte Kalkulation.

Nah- Fernwärme bietet oft praktische Vorteile

Weniger Aufmerksamkeit erhält häufig die Fernwärme. Dabei kann sie insbesondere für Investoren und Bestandshalter interessante Vorteile bieten.

Ein wesentlicher Pluspunkt sind die vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten. Während andere Heizsysteme häufig hohe Investitionen in Heizkessel, Wärmepumpen, Speichertechnik oder zusätzliche technische Infrastruktur erfordern, beschränkt sich der Aufwand bei Nah- und Fernwärme in vielen Fällen auf die Anschlussgebühren sowie den Einbau eines Wärmetauschers. Dadurch fallen die Investitionskosten oftmals deutlich geringer aus als bei alternativen Heizsystemen.

In den vergangenen Jahren wurden die Anforderungen an Fernwärmenetze deutlich verschärft. Hintergrund ist der sogenannte Primärenergiefaktor, der zunehmend nachhaltige Energiequellen berücksichtigt. Dadurch verbessert sich die energetische Bewertung vieler Fernwärmesysteme.

Gleichzeitig profitieren Eigentümer von einer vergleichsweise einfachen technischen Infrastruktur. Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen fallen häufig geringer aus als bei anderen Heizsystemen. Zudem entfallen zahlreiche technische Komponenten, die andernfalls angeschafft, betrieben und regelmäßig erneuert werden müssten.

Gerade aus wirtschaftlicher Sicht kann Fernwärme deshalb eine pragmatische Lösung sein, die sowohl beim Neubau als auch im Bestand attraktive Rahmenbedingungen bietet.

Dämmung verbessert nicht automatisch die Rendite

Ein besserer Energiestandard erhöht grundsätzlich den Wert einer Immobilie. Allerdings sind die damit verbundenen Maßnahmen oft mit erheblichen Kosten verbunden. Besonders deutlich zeigt sich das bei Bestandsgebäuden in historischen Stadtlagen. Stehen Gebäude unter Denkmal- oder Ensembleschutz, ist eine Außendämmung häufig nicht zulässig. Eigentümer müssen dann auf Innendämmungen ausweichen.

Dadurch entsteht ein zusätzlicher Nachteil: Wohnfläche geht verloren. Was auf den ersten Blick nach wenigen Zentimetern klingt, summiert sich über das gesamte Gebäude hinweg zu Flächen, die später weder verkauft noch vermietet werden können. Hinzu kommen zusätzliche Baukosten und ein höherer Planungsaufwand.

Deshalb sollte jede energetische Maßnahme nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist vielmehr, ob der wirtschaftliche Nutzen die entstehenden Kosten tatsächlich rechtfertigt.

Warum Low-Tech häufig gewinnt

Gerade vor dem Hintergrund unsicherer Förderbedingungen spricht vieles für einen pragmatischen Ansatz. Häufig sind es nicht die technisch aufwendigsten Gebäude, die die besten wirtschaftlichen Ergebnisse erzielen, sondern jene mit einer einfachen und robusten Planung. Bewährte Technik verursacht in der Regel geringere Investitionskosten, ist einfacher zu warten und weniger störanfällig. Gleichzeitig lassen sich viele gesetzliche Anforderungen auch ohne hochkomplexe Systeme erfüllen.

Wer Projekte so kalkuliert, dass sie ohne Förderungen funktionieren, reduziert sein Risiko erheblich. Zuschüsse, Steuervergünstigungen oder Sonderabschreibungen können die Rendite verbessern, sollten jedoch niemals die Grundlage einer Investitionsentscheidung sein.

Fazit

Die Diskussion um mögliche Förderkürzungen macht deutlich, dass wirtschaftlich erfolgreiche Immobilien nicht von staatlichen Programmen abhängig sein dürfen. Entscheidend sind niedrige Betriebskosten, eine realistische Betrachtung der Energietechnik und eine Planung, die langfristig tragfähig bleibt.

Wer auf einfache, wirtschaftliche und robuste Lösungen setzt, schafft eine solide Grundlage für stabile Erträge. Förderungen können dabei helfen, ein Projekt noch attraktiver zu machen. Die eigentliche Wirtschaftlichkeit sollte jedoch auch dann bestehen, wenn politische Programme gekürzt oder vollständig eingestellt werden.

Über Dr. Peter Burnickl:

Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.

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