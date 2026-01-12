news aktuell Academy

Gold in, Gold out - Wie Sie KI zu Bestleistungen bringen

Ein Webinar in der Academy von news aktuell

KI kann viel - aber nur, wenn sie richtig gebrieft wird. In dieser Session zeigen Thore Dücker und Ulrike Hanky-Mehner, wie Sie ChatGPT & Co so steuern, dass wirklich professionelle Ergebnisse entstehen: klar, relevant, im Markenton und mit Substanz. Denn das Prinzip ist einfach: "Gold in, Gold out". Nur wer präzise vorgibt, was er will, bekommt Ergebnisse, die überzeugen.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

Mit ChatGPT & Co zu professionellen Ergebnissen: klar, relevant, mit Substanz. Für Inhalte, die Marke oder Unternehmen gerecht werden.

Aus vagen Prompts professionelle Briefings machen: mit klaren Zielen, Stilvorgaben und Unternehmensfakten. Sie lernen, wie KI auf die richtigen Hintergrundinformationen zugreifen kann, damit Texte, Ideen oder Posts nicht generisch klingen, sondern unverkennbar nach Ihrem Unternehmen oder Ihrer Marke.

Anhand konkreter Beispiele aus der Kommunikationspraxis zeigen Thore Dücker und Ulrike Hanky-Mehner, wie Sie Ihre Ziele formulieren, damit KI versteht, worauf es ankommt, welche Prompt-Techniken zum KI-Werkzeugkoffer gehören und wie Sie Unternehmensdokumente, Styleguides oder Factsheets nutzen, um markengerechte Inhalte zu erzeugen. Dabei geht es nicht um technische Details, sondern um tägliche Routinen für PR- und Marketingteams.

Das Webinar vermittelt eine praxiserprobte Struktur, um die Qualität von KI-Ergebnissen systematisch zu steigern.

Programm

Einführung: Warum KI immer so gut (oder schlecht) ist wie unsere Vorgabe

Die Kunst des Briefings: Wie ist ein guter Prompt aufgebaut, welche Methoden gibt es und wie lassen sie sich die verschiedenen Aufgaben optimal einsetzen

Der Kontext entscheidet: So können SieUnternehmensinfos wie Fact-Sheets, Zielgruppen-Persona, Styleguides als Grundlage für exzellente Ergebnisse der KI einbinden

Workflow im Alltag: Ihr Weg vom Einzelprompt zum Kommunikationssystem, mit Einsatz sinnvoller Tools und Funktionen vom ersten Schritt bis zum Feinschliff

Datenschutz und Compliance: So arbeiten Sie sicher und verantwortungsvoll mit KI

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Text-KI beruflich einsetzen und nützliches Wissen und konkrete Tipps für konkrete Aufgaben im Arbeitsalltag suchen.

Unsere Experten:

Thore Dücker ist Digital Native und KI-Gründer. Mit 18 gründete er sein erstes Unternehmen und trieb später als Executive Assistant bei der Agenturen-Holding 1SP generative KI maßgeblich voran. Aus der zentralen Frage "Wie kann KI unseren Arbeitsalltag nachhaltig verbessern?" entwickelte Thore das KI-Startup Beyond the Loop, das mittelständischen Betrieben eine erfolgreiche und nachhaltige KI-Adoption ermöglicht. Als Speaker und Dozent zeigt Unternehmen konkrete Wege zur produktiven Nutzung von KI auf.

Ulrike Hanky-Mehnerist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Seit über drei Jahren begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ in der Kommunikation einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 15 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung: via MS Teams

