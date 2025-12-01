PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Xinhua Silk Road: China mit ausländischen Freunden entdecken

Beijing (ots/PRNewswire)

Möchten Sie China besuchen? Wie kann man so bequem reisen wie ein Ortsansässiger? Sie können von diesem Leitfaden lernen! Drei ausländische Einwohner aus verschiedenen Ländern zeigen Ihnen das mobile Bezahlen, den Transport und die lokale Küche. Holen Sie sich die Abkürzung!

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-mit-auslandischen-freunden-entdecken-302628828.html

Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service

