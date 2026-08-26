ARD Das Erste

Mittelstandschef Ahlhaus bei „maischberger“: „Was die AfD will, ist absolut wirtschaftsfeindlich“

Berlin (ots)

Christoph Ahlhaus, Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, nennt die Pläne der AfD für die deutsche Wirtschaft „völligen Wahnsinn“. Was „die AfD da will, ist absolut wirtschaftsfeindlich“, sagt Ahlhaus in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Wer wie AfD-Chefin Alice Weidel „aus dem Euroraum raus will, Schengen abschaffen will“ und „sich quasi wieder abkapseln will von anderen“ und glaube, „dass man dann besser leben kann, mehr Wohlstand, mehr soziale Gerechtigkeit produzieren kann, der liegt völlig falsch“, sagt der Chef des Mittelstandsverbands.

Auch mit seine eigene Partei kritisiert CDU-Mitglied Ahlhaus: „Als Parteimitglied, aber auch als Vertreter der mittelständischen Wirtschaft vermisse ich ein Konzept, ein Programm allein mal der Union.“ Ihm fehle „das konkrete Programm, wie die Union, CDU und CSU mit den Problemen, die wir an diesem Standort haben, umgehen will“.

Besonders verständnislos zeigte sich der Mittelstandschef beim Thema Rentenreform. Die SPD habe sich stark bewegt „und jetzt kommen da auch von der Union Ministerpräsidenten und sagen nee, nee, aber mit uns nicht“, kritisiert Ahlhaus, der 2010-2011 Erster Bürgermeister von Hamburg war.

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell