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"Brennpunkt: Reformagenda oder Minimalkompromiss?" heute, am 2. Juli 2026, 20:15 Uhr im Ersten

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München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 2. Juli, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (ARD Hauptstadtstudio) aus.

2. Juli 2026, 20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Reformagenda oder Minimalkompromiss?

Moderation: Markus Preiß

Gäste: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

Frank Werneke (Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di)

Christoph Ahlhaus (Vorsitzender des Mittelstandsverbands BVMW)

Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich auf ein Reformpaket geeinigt. Vereinbart wurden 34 Maßnahmen. Sie sollen die Wirtschaft und Millionen Steuerzahler entlasten sowie den Sozialstaat zukunftsfest machen. Doch reicht all das für den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung? Ist der Koalition damit wirklich eine umfassende Reformagenda gelungen? Oder hat sie sich lediglich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt?

Darüber spricht Markus Preiß heute Abend (2. Juli) um 20:15 Uhr in einem "Brennpunkt" im Ersten mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie mit dem Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, Frank Werneke und dem Vorsitzenden des Mittelstandsverbands, Christoph Ahlhaus.

Beiträge von Tina Handel und Iris Sayram

Redaktion: Alexander Budweg

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

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