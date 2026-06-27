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"Brennpunkt: Rekordhitze in Deutschland" heute, am 27. Juni 2026, 20:15 Uhr im Ersten

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München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 27. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

27. Juni 2026

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Rekordhitze in Deutschland

Moderation: Ellen Ehni

Deutschland ächzt unter den neuen Hitzerekorden: Der Asphalt auf den Straßen bricht auf, Bahnfahrten wurden ausgesetzt, die Notaufnahmen voll und die Feuerwehr ist mit der Rettung von Senioren aus überhitzten Wohnungen am Anschlag. Dabei war die Hitzewelle angekündigt, der Klimawandel lange bekannt. Was ist schief gegangen? Was hat die Politik versäumt? Wir sprechen mit Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie und Intensivmediziner Dr. Uwe Janssens.

Redaktion: Ingrid Bertram, Sabine Kuenzel

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

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