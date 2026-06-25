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"Brennpunkt: Erdbeben in Venezuela" heute, am 25. Juni 2026, 20:15 Uhr im Ersten

"Brennpunkt: Erdbeben in Venezuela" heute, am 25. Juni 2026, 20:15 Uhr im Ersten
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München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 25. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus.

25. Juni 2026
20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Erdbeben in Venezuela
Moderation: Ute Brucker

Gleich zwei schwere Erdbeben haben Venezuela erschüttert. Das Epizentrum lag im Bundesstaat La Guaira, etwa 160 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Caracas. Das Beben gehört zu den stärksten, die in den vergangenen Jahren gemessen wurden. Bislang ist noch nicht absehbar, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Befürchtet werden Tausende Todesopfer. Der internationale Flughafen des Landes wurde wegen Schäden gesperrt, Stromversorgung und Telefonnetz sind zusammengebrochen. Die Naturkatastrophe trifft ein Land, das ohnehin seit Jahren in der Krise steckt. Trotz großer Ölreserven liegt die Wirtschaft am Boden, es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten.

Redaktion: Matthias Ebert/ Karin Feltes

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Pressekontakt:

SWR Kommunikation
E-Mail: kommunikation@SWR.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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