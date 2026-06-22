ARD Das Erste

Von Anastacia bis Andrea Berg: Große Momente beim "SCHLAGERBOOOM OPEN AIR 2026 - DIE STADIONSHOW IN ÖSTERREICH" am 27. Juni im Ersten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Emotionale Jubiläen, exklusive Premieren und ein bewegender Abschied: Florian Silbereisen lädt am Samstag, 27. Juni, um 20:15 Uhr mit dem "SCHLAGERBOOOM OPEN AIR 2026 - DIE STADIONSHOW IN ÖSTERREICH" zur größten TV-Open-Air-Show des Jahres ein.

Ein Abend der Superlative: Vor der spektakulären Kulisse der Kitzbüheler Alpen präsentiert Florian Silbereisen das TV-Musikereignis, das neue Maßstäbe setzt. Während die beliebtesten Schlagerstars und viele weitere Musikgrößen auf der Bühne für Gänsehautmomente sorgen und ein Meer aus Lichtern das Publikum begeistert, verwandeln hunderte Drohnen in einer spektakulären Choreografie den Nachthimmel in eine einzigartige Showbühne. Doch nicht nur optisch hat die Show einiges zu bieten, auch musikalisch dürfen sich die Zuschauenden auf ganz besondere Momente freuen:

Florian Silbereisen: "Es wird eine sehr, sehr emotionale Show: Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden. "

Für einen weiteren Höhepunkt sorgt US-Star Anastacia, die das Publikum beim "SCHLAGERBOOOM OPEN AIR 2026 - DIE STADIONSHOW IN ÖSTERREICH" mit einer exklusiven Weltpremiere überrascht.

Florian Silbereisen weiter: "Mark Medlock startet das Comeback des Jahres - und Mireille Mathieu den Countdown zu ihrem 80. Geburtstag! Wir werden Andreas Gabalier so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben! Wincent Weiss sorgt für beste WM-Stimmung und 'Feuerwerk'! Endlich können wir alle wieder gemeinsam singen und feiern!"

Zum hochkarätigen Line-up gehören außerdem Maite Kelly, Pietro Basile, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Andy Borg, Kerstin Ott, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Claudia Jung und viele mehr.

SCHLAGERBOOOM OPEN AIR 2026 - DIE STADIONSHOW IN ÖSTERREICH" am Samstag, 27. Juni um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.

"SCHLAGERBOOOM OPEN AIR 2026 - DIE STADIONSHOW IN ÖSTERREICH - Florian Silbereisen präsentiert die TV-Open-Air-Show des Jahres" ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell