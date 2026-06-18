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"Brennpunkt: Einigung zwischen USA und Iran" heute, am 18. Juni 2026, 20:15 Uhr im Ersten

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München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 18. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR/BR) aus.

18. Juni 2026 20:15 - 20:30 Uhr Brennpunkt: Einigung zwischen USA und Iran Moderation: Ellen Ehni

Früher als geplant haben die USA und Iran eine Absichtserklärung für ein Kriegsende unterzeichnet. Nach Monaten militärischer Eskalation soll das Abkommen den Konflikt beenden, die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder öffnen und den Weg für weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ebnen. Die Auswirkungen betreffen nicht nur die Stabilität im Nahen Osten, sondern auch die globale Energieversorgung, die Wirtschaft und die Sicherheitsinteressen Europas und Deutschlands. Für viele Menschen im Iran könnte das Abkommen einerseits Frieden und wirtschaftliche Entlastung bringen. Andererseits wächst die Befürchtung, dass die Staatsführung den außenpolitischen Erfolg zur Festigung ihrer Macht nutzt und oppositionelle Stimmen künftig noch stärker unter Druck geraten.

Redaktion: Jan Koch, Shafagh Laghai, Henrike Schulze-Wietis

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

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