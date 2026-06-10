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Radsport par excellence - die Tour de France 2026 ab Samstag, 4. Juli, und die Tour de France Femmes 2026 ab Samstag, 1. August, live im Ersten und in der ARD Mediathek

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München (ots)

Am Samstag, 4. Juli, beginnt in Barcelona die 115. Auflage der Tour de France der Männer. Im Ersten ist die Tour de France 2026 unter der bewährten Federführung des Saarländischen Rundfunks täglich zu sehen, wochentags schon ab 14.10 Uhr, am Wochenende mit wechselnden Anfangszeiten. Darüber hinaus gibt es die gesamte Tour de France auch in der ARD Mediathek und auf sportschau.de im Livestream, dazu ein umfassendes Programmangebot digital und für den Hörfunk. Jede Etappe wird jetzt auch im Audiostream von Beginn an begleitet. Der erfolgreiche Podcast "Tourfunk" wird während der Tour täglich die Ereignisse kommentieren und vertiefen.

Der Liveticker auf sportschau.de hat das Renngeschehen im Blick, in den sozialen Medien gibt es täglich Highlights und bunte Geschichten, auf den Instagram-, TikTok- und Facebook-Kanälen der Sportschau. Zusammenfassungen der Etappen bietet der YouTube-Kanal der Sportschau; dort wird auch die erfolgreiche Reihe "Deine Tour" weitergeführt. Die Radprofis Max Walscheid und Clara Koppenburg erklären darin Training, Taktik und Technik des Radsports, aktuelle deutsche Radstars geben einen Blick in ihren Alltag. In der ARD Mediathek schaut die Serie "Mythos Tour 3 - Rising Stars" dieses Mal auf die kommenden Stars im Radsport der Männer und Frauen, nicht ohne wie immer interessante Rückgriffe auf die Geschichte der Tour.

Die Tour de France 2026 startet mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona, bleibt noch zwei Tage in Katalonien, ehe sie schon früh in die Pyrenäen rollt. Bordeaux, die Dordogne und die Auvergne verleihen der Frankreich-Rundfahrt wie gewohnt ein malerisches Dekor. Nach der ersten Tourhälfte bieten die Vogesen ein Terrain für schwere Bergetappen, am Markstein im Elsass werden viele deutsche Fans am Streckenrand stehen. Die letzte Tourwoche in den Alpen verspricht ein besonderes Spektakel, wenn das legendäre Etappenziel Alpe d' Huez gleich zweimal von verschiedenen Seiten angefahren wird. Mit einem bildgewaltigen Parcours über Montmartre und Champs Elysées endet die Tour in Paris.

Sportlich wird es spannend: Der slowenische Superstar Tadej Pogacar will in die Reihe der Tourlegenden aufsteigen und zum fünften Mal die Tour gewinnen. Die Konkurrenz ist aber stärker geworden: Der zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard hat gerade den Giro d' Italia für sich entschieden, und mit Florian Lipowitz kämpft auch ein Deutscher nach seinem dritten Platz im vergangenen Jahr wieder um das Podium der Tour, Olympiasieger Remco Evenepoel an seiner Seite. Mit Sehnsucht schauen die Franzosen gleichzeitig auf den erst 19-jährigen Hoffnungsträger Paul Seixas, der im Frühjahr für Furore sorgte.

"Auch in diesem Jahr berichtet das ARD-Tour-Team unter Leitung des Saarländischen Rundfunks auf allen Ausspielwegen über das wichtigste Radrennen der Welt. Florian Lipowitz hat der Tour de France der Männer im vergangenen Jahr weiteren Auftrieb verliehen. Auch die Tour de France Femmes erfährt mehr und mehr Zustimmung. Ich freue mich ganz persönlich auf die beiden Radrennen mit ihren faszinierenden Bildern und spannenden Etappen und danke unserem erfahrenen Tour-Team unter Leitung von Uli Fritz für den allseits hohen Einsatz in Redaktion, Technik und Produktion", sagte SR-Intendant Martin Grasmück.

Tour de France Femmes 2026

Die Tour de France der Frauen geht in diesem Jahr wieder über neun Etappen. Das Erste überträgt unter Federführung des Saarländischen Rundfunks ab Samstag, 1. August, die ersten beiden und die letzten beiden Etappen im Hauptprogramm - die Etappen dazwischen werden in voller Länge im Livestream der ARD Mediathek und bei sportschau.de gezeigt. Hinzu kommen Zusammenfassungen auf YouTube, eine umfassende Berichterstattung im Hörfunk und in den sozialen Medien. Auch im Tourfunk-Podcast wird die Tour der Frauen selbstverständlich täglich das Thema sein.

In unserem Nachbarland ist die Euphorie enorm, seit die Französin Pauline Ferrand-Prévot im vergangenen Sommer die Tour de France Femmes gewonnen hat. Nach den ersten beiden Etappen am Genfer See werden die Straßen in Frankreich von vielen Fans gesäumt sein - es geht über Burgund an den Mont Ventoux, dessen gefürchtete Flanken nun auch die Frauen erstmals befahren. In Nizza wird die Toursiegerin 2026 gekürt. Die deutschen Fahrerinnen mit der Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch, der starken Debütantin Antonia Niedermaier und der Etappenjägerin Liane Lippert werden sicher deutliche Akzente setzen.

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