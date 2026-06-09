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"maischberger" am Mittwoch, 10. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen: Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen (Bundesaußenminister a.D.) Jürgen Klinsmann (ehemaliger Bundestrainer) Ingo Zamperoni (ARD-Moderator und Journalist) Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator) Nena Brockhaus (Journalistin) Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio) Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Im Studio der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen. Fußball WM: Politische Stimmung in den USA und Chancen der DFB-Elf Im Gespräch der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der ARD-Moderator Ingo Zamperoni. Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio Julie Kurz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter www.ard-foto.de

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