PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 10. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 10. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen:
 
Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen (Bundesaußenminister a.D.) 
Jürgen Klinsmann (ehemaliger Bundestrainer)
Ingo Zamperoni (ARD-Moderator und Journalist) 
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Nena Brockhaus (Journalistin) 
Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio)
 
Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit
Im Studio der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen. 
 
Fußball WM: Politische Stimmung in den USA und Chancen der DFB-Elf
Im Gespräch der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der ARD-Moderator Ingo Zamperoni. 
 
Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio Julie Kurz.
 
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
 
Redaktion: Elke Maar
 
Fotos unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren